Un pompier i-a oferit bocancii săi unui șofer polonez implicat într-un accident rutier la Păltinoasa

Un pompier din Gura Humorului i-a oferit bocancii săi de rezervă unui șofer polonez implicat într-un accident rutier. Bărbatul rămăsese fără încălțăminte, după ce TIR-ul pe care îl conducea s-a răsturnat în zona localității Păltinoasa

„Şoferul polonez al unui autotren, care s-a răsturnat noaptea trecută la Păltinoasa, a rămas fără încălțări. Ghetele i-au fost prinse în bordul deformat al mașinii și a fost nevoit să le lase acolo. Plutonierul adjutant Doru Boca (foto), șeful inimoasei gărzi de intervenție de la Gura Humorului, fără să stea pe gânduri l-a „încălțat” pe șoferul polonez cu proprii bocanci de schimb”, potrivit unei postări pe Facebook, publicată pe pagina ISU „Bucovina” Suceava. „Partenerul său de drum, șoferul de ­re­zervă, a fost transportat la spital cu o rană ușoară la cap, însă acesta a rămas la locul accidentului, iar bocancii dăruiți de Doru Boca s-au dovedit a fi de mare folos pentru el”, mai adaugă sursa citată.

Postarea integrală a ISU „Buco­vina” :

“Bocancii de rezervă. Fiecare pompier militar, când pleacă la o intervenție, are mereu la el un pachet de mâncare și o sticlă de apă, pentru că niciodată nu știe cât va dura misiunea și când se va întoarce… Pe lângă acestea, salvatorul are și schimburi, printre care cel puțin o pereche de ciorapi și chiar o pereche de bocanci în plus. Să nu trebuiască… Mai ales că există o vorbă: „Picioarele ude – moartea pompierului”.

Şoferul polonez al unui autotren, care s-a răsturnat noaptea trecută la Păltinoasa, a rămas fără încălțări… Ghetele i-au fost prinse în bordul deformat al mașinii și a fost nevoit să le lase acolo.

Plutonierul adjutant Doru Boca (foto), șeful inimoasei gărzi de intervenție de la Gura Humorului, fără să stea pe gânduri l-a „încălțat” pe șoferul polonez cu proprii bocanci de schimb.

Partenerul său de drum, șoferul de rezervă, a fost transportat la spital cu o rană ușoară la cap, însă acesta a rămas la locul accidentului, iar bocancii dăruiți de Doru Boca s-au dovedit a fi de mare folos pentru el.

Chiar dacă e un gest normal, omenesc, îl felicităm pe colegul nostru, pentru că inimile mari se cunosc prin gesturile simple pe care le fac!”