Un pieton care traversa neregulamentar a fost lovit mortal de o mașină, la Vama

Un șofer de 43 de ani, din Pojorâta, a lovit mortal cu mașina un bărbat de 46 de ani, din Vama, care traversa DN 17 neregulamentar

La data de 26 februarie 2017, în jurul orei 19.40, Costel Palaghia, de 43 de ani, din comuna Pojorâta, în timp ce conducea autoturismul Mercedes pe DN 17, pe raza localității Vama, l-a surprins și accidentat grav pe pietonul Cornel Uță, de 46 de ani, localnic, care s-a angajat în traversarea drumului public prin loc ne­permis și fără să se asigure corespunzător. Victima a fost preluată de un echipaj al ambulanței și transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale circa două ore, inclusiv manevre de resusci­tare, după care a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde a decedat.

Soferul a fost testat cu aparatul etilo­test, rezultatul fiind alcoolemie zero. Cor­nel Uță nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite, însă i-a fost recoltată o mostră biologică de sân­­ge în vederea determinării alcoo­lemiei. Polițiștii au întocmit un dosar pe­nal pentru ucidere din culpă.

In aceeași seară, la ora 22.19, Viorel Moroșanu, de 52 de ani, din orașul Gura Humorului, în timp ce conducea autotu­rismul Volkswagen pe DN 17, pe raza localității Dorna Candrenilor, l-a surprins și accidentat pe Axente Candrea, de 48 de ani, localnic, care s-a angajat în traversare prin loc nepermis și fără să se asigure. Soferul a fost testat cu aparatul eti­lotest, rezultatul alcoolemie zero. Pie­tonul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest din cauza leziunilor suferite. Po­lițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătă­mare corporală din culpă. (D.Z.)