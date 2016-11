Un pas înainte pentru ca parcul Sipote să intre în proprietatea municipiului Suceava

Primarul Ion Lungu a declarat că se doreşte transferarea la Pri­măria municipiului Suceava a unei suprafeţe de 161 de hectare de pădure recreativă, în zona Cetăţii şi în Zamca. Dacă se va emite un act normativ în acest sens, se va ajunge la 36 de metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor, suprafaţă suficientă pentru dezvoltarea în viitor a altor proiecte de infrastructură în municipiul Suceava

Municipiul Suceava aşteaptă cu nerabdare să se legifereze alocarea de fonduri şi pentru transferarea pădurilor din zonele Si­pote şi Zamca înspre administraţia municipală Suceava. Nu pentru că aceste suprafeţe de pădure, aflate acum în proprietatea Romsilva şi administrate de Ocolul Silvic Adâncata ar avea vreun rol economic în economia Romsilva, problema cea mai mare fiind accea că fără aceste bucăţele de teren cu ve­ge­taţie forestieră, municipiul Su­ceava nu poate face un pas îna­inte pentru configurarea unui plan urbanistic general, fiindcă la nivel european s-a stabilit un anumit procent de spaţii verzi pe cap de locuitor, ce nu poate fi asu­mat fără păduricile de la Sipote şi de la Zamca.

Primarul municipiului Su­ceava, Ion Lungu a declarat ieri într-o conferinţă de presă că s-a făcut un pas înainte în ceea ce priveşte transferul pădurii din zona Sipote către Primăria municipiului Suceava. “Am avut, la sfârşitul săptămânii trecute o dis­cuţie la Prefectură cu repe­zen­tanţii Romsilva, cu cei ai pre­fecturii, cu Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Ju­deţean, cu reprezentanţi ai so­cietăţii civile, care au depus liste de semnături pentru transferarea Parcului Sipote la Pri­măria municipiului Su­cea­va”, a explicat primarul Ion Lungu. Ion Lungu a mai arătat că o parte din parcul Sipote este pe teritoriul comunei Ipoteşti şi că “noi vom cere doar pădurile care sunt afe­rente teritoriului administrativ al municipiului Suceava, în suprafaţă de 55,5 hectare. Am discutat să transferăm în patrimoniul nostru şi 100,5 hectare din Păduricea Zamca, acum introdusă la capitolul păduri re­creative. In total dorim să trans­ferăm la Primăria muni­cipiului Suceava 161 de hectare de pădure. Suntem în discuţie cu cei de la Romsilva pentru detaliile legale, de la numere ca­dastralele ale parcelelor până la detaliile legislative pentru o lege în acest sens. In Consiliul Local va trebui să votăm un proiect în acest sens, iar parlamentarii Su­cevei vor trebui să susţină cu toţii iniţiativa plecată de la consilierii judeţeni ai municipiului Suceava, pentru că va trebui votată o lege în Parlament pentru transferul acestei suprafeţe de pădure de la Romsilva la Pri­măria municipiului Suceava”, a declarat Ion Lungu. (N. R.)