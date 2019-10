Un ofiţer de la Serviciul de Investigaţii a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, în mare tovărăşie cu un interlop periculos (FOTO)

Legăturile dintre poliţişti şi membrii lumii interlope sunt foarte subţiri şi uneori depăşesc linia interesului profesional şi ajung să creeze “punţi” care sunt suspecte pentru plătitorii de taxe şi impozite. Un astfel de caz este cel al poliţistului Dan Negură de la Serviciul de Investigaţii a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava. Ziarul de Iasi a publicat o serie de fotografii in care acesta apare alături de cunoscutul membru al lumii interlope Adrian Corduneanu, zis Beleaua.

Mai exact, într-o fotografie apare stând alături la o piscină şi ciocnind o bere, iar într-o alta la o terasă din centrul Iaşului, pe strada Lăpuşneanu. Prima fotografie a fost realizată la piscina Sunrise de la Ciric, Iasi. De asemenea, Ziarul de Iasi este în posesia unor fotografii în care atât Adrian Corduneanu, cât şi Negură comentează reciproc la fotografiile puse pe Facebook sau îşi dau “Like”.

“Ziarul de Iaşi” a publicat iniţial articolul despre această întâlnire, joi la prânz. Reporterii au fost contactaţi imediat de un lider de sindicat din cadrul Poliţiei Suceava şi de către Dan Negură. Mai ales acesta din urmă a negat categoric că ar fi el în poză alături de Adrian Corduneanu. Tot joi a fost întrebat dacă profilul de Facebook în care apare în slip, la piscină sau la volanul unui autoturism BMW este a lui a spus că nu.

La o oră, după convorbirea avută cu poliţistul Negură profilul de Facebook a fost dezactivat. Ulterior, vineri, a fost din nou activat. Jocul acesta cu profilurile pe reţelele de socializare îi este însă unul cunoscut lui Negură. “Am mai avut un profil de Facebook, dar l-am dezactivat (şters). Beleaua are vreo zece profiluri, nu şti care e real şi care nu. Este la limită”, le-a spus poliţistul reporterilor de la Ziarul de Iasi.

După cum se poate observa din fotografia în care Dan Negură apare alături de Adrian Corduneanu, el poartă acelaşi slip şi are acelaşi lanţ la gât. “Eu am un lanţ de argint”, a remarcat poliţistul când i-a fost pus în vedere că are un lanţ de aur în ambele poze.

De asemenea, joi, Negură a negat că ar fi fost la volanul unui autorism BMW. Astăzi (vineri) întrebat dacă tatăl său deţine un BMW, fiindcă apare în declaraţia de avere a tatălui care este primar în Câmpulung Moldovenesc, a spus iniţial că nu. Ulterior, la insistenţele reporterului a spus că maşina este a mamei lui. Întrebat dacă îl cunoaşte pe Corduneanu a spus că toate lumea îl cunoaşte. Când a fost chestionat în legătură cu o eventuală întâlnire cu “Beleaua” el a spus că este posibil să-l fi întâlnit la penitenciar, la Iaşi, când a venit aici cu cercetări. Joi, însă a negat vehement că ar fi avut vreo legătură el. Pe parcursul discuţiei el a mai afirmat că a mai lucrat şi la investigaţii judiciare, mediul în care a cunoscut foarte multă lume, “prin natura meseriei”. Vineri (astăzi), când i s-a pus în vedere că înainte cu o zi nu a recunoscut faptul că are fotografii la volanul unui BMV sau la piscină pe reţelele de socializare a spus că era bulversat.

În urma apariţiei fotografiilor, Negură este cercetat de către IPJ Suceava. „Urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, conducerea IPJ Suceava s-a autosesizat şi a dispus de îndată verificări prin Biroul Control Intern, la această oră fiind declanşată procedura cercetării disciplinare a ofiţerului de poliţie. În funcţie de rezultatele verificărilor făcute de ofiţerii control intern, vor fi dispuse măsuri de natură disciplinară, iar în cazul evidenţierii unor alte legături, există posibilitatea sesizării organelor competente”, a declarat comisarul şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava. “Imi aştept sentinţa”, a declarat resemnat Negură pentru ZIARUL de IASI.

Foto: Ziarul de Iasi