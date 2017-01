Un muncitor a murit strivit de un TAF într-o pădure din Ulma

Un bărbat de 43 de ani, care conducea un TAF, s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă adâncă de 30 de metri, rămânând prins sub acesta. Din nefericire, medicii deplasați la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul bărbatului

La data de 28 ianuarie 2017, în jurul orei 13.00, polițiștii au fost anunțați prin 112 despre faptul că pe raza localității Ulma a avut loc un accident de muncă în care un angajat forestier s-a răsturnat cu un tractor tip TAF în pădure. In urma verificărilor făcute de polițiști a reieșit faptul că accidentul de muncă a avut loc pe raza satului Nisipitu, comuna Ulma, Cantonul Silvic Mlaca, ce aparține de Ocolul Silvic Falcău. Teodor C., de 43 de ani, din comuna Brodina lucra ca TAF-ist la SC Daroforest Brodina SRL. La data de mai sus, Teodor C. și Daniel H., în calitate de ajutor – legător, lucrau în parcela u.a. 78 c transportând bușteni din exploatare pe o distanță de circa doi kilometri de drum forestier accidentat greu accesibil, până la un drum auto. La un moment,Teodor C. a vrut să tragă un buștean care s-a înțepenit, roțile din față ale tractorului s-au ridicat de la pământ și troliul, continuând să funcționeze, a tras tractorul în spate, care a căzut în râpă pe o distanță de circa 30 de metri, prinzând victima sub el. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD și un echipaj de ambulanță care au constatat decesul. Ulterior, persoana decedată a fost transportată la morga Spitalului Mu­­nicipal Rădăuți în vederea efec­tuării necropsiei.

„Militarii Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus au intervenit cu o autospecială în urma unui accident înregistrat într-o pădure de pe raza satului Nisipitu, comuna Ul­ma. În timp ce exploata material lemnos pe raza Ocolului Silvic Fal­cău, TAF-ul condus de un băr­bat de 43 de ani s-a răsturnat, iar în cădere l-a strivit pe șofer. Pompierii militari au ajuns la baza muntelui, iar de acolo au parcurs aproximativ cinci kilometri pe jos, până la locul accidentului, deoa­rece drumul forestier era inaccesibil autospecialei. La fața locului au ajuns polițiști și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Jude­țean, cu medic. Din păcate, leziunile bărbatului erau mult prea gra­ve, iar acesta era decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, plutonierul adjutant Alin Găleată.

La cercetarea locului faptei a fost prezent și un inspector din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „uci­dere din culpă”. (D.Z.)