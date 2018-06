Un mort si trei raniti grav, in urma unui accident petrecut miercuri seara, la Milisauti

Miercuri seara, in jurul orei 20.00, pe DN 2H, in localitatea Milisauti, a avut loc un tragic accident de circulatie, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei au fost transportate in stare foarte grava la spital. Conform primelor informatii, soferul unei autoutilitare FORD, cu volanul pe dreapta, a intrat pe contrasens, lovind puternic un TIR. In urma impactului, toate cele patru persoane aflate in camioneta au ramas incarcerate. Una dintre ele, aflata in stare foarte grava, a fost preluata de o ambulanta care se afla in trecere prin zona accidentului. Din pacate, persoana respectiva a incetat din viata inainte sa ajunga la Spital. Celelalte trei persoane au fost preluate de doua ambulante sosite la fata locului si transportate initial la Spitalul din Radauti, fiind apoi transportate la Spitalul Judetean Suceava. Conform unor informatii, starea lor este grava, avand multiple traumitisme, dar stabila pe moment.

La locul accidentului au intervenit modulul SMURD de la Detasamentul Radauti, cu autospeciala pt descarcerare si ambulanta, si 2 echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, in jurul orei 21.00 pompierii prezenti la fata locului lucrand inca pentru deblocarea cailor rutiere.