Un mort si trei ranit in urma unui accident produs luni dimineata, la Vicovu de Jos

Luni dimineata, in jurul orei 8.00, la Vicovu de Jos a avut loc un grav accident de circulatie in urma caruia o persoana si-a pierdut viata.

Conform ISU Suceava, in accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau 6 persoane. Trei dintre acestea au fost ranite, fiind transportate la spital, constiente. Din nefericire, o femeie de 72 de ani, pasagera in una dintre masini, a fost declarata decedata.

La fata locului s-au deplasat doua autospeciale, o ambulanta SMURD si 2 echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta.