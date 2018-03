UPDATE: Un mort si doi raniti dupa ce o camioneta a cazut de pe un pod la Milisauti (FOTO)

Sambata dimineata, in jurul orei 7.30, o camioneta a cazut de pe un pod aflat pe raza orasului Milisauti. Masina in care se aflau trei persoane a cazut in gol de la o inaltime de aproximativ 10 metri, aterizand pe o limba de prundis, cu rotile in sus.

Autovehiculul a căzut în albia râului Suceava, la o diferență de nivel de aproximativ 10 metri, iar în interiorul mașinii se aflau trei persoane. Două dintre ele s-au autoevacuat, însă cea de-a treia a rămas încarcerată, în stare de inconștiență.

La fața locului s-au deplasat Modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Rădăuți, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția pentru descarcerarea victimei a fost una dificilă, întrucât atât accesul către autovehicul, cât și poziția în care acesta era răsturnat a necesitat un efort susținut din partea salvatorilor pentru operațiunile de extragere.

Din nefericire, victima încarcerată era decedată.

Celelalte două persoane implicate erau conștiente și cooperante, cu răni ușoare. Acestea au fost preluate de către echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la spital, pentru investigații suplimentare.

Politistii au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Din primele informatii, soferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei si a carosabilului acoperit cu polei.