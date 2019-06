Un microbuz a intrat într-o casă, la Coşna. Soferul a fost găsit mort, între fiarele contorsionate

Sambata dimineata, in jurul orei 6.30, in localitatea Podu Cosnei, comuna Cosna, a avut loc un grav accident de circulatie in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Din motive inca neelucidate, un microbuz de marfă a ieșit în afara părții carosabile și a intrat într-o casă, În mașină se aflau un soferul și o femeie. Din nefericire, bărbatul a rămas încarcerat si a murit pe loc din cauza ranilor suferite.

La fata locului a intervenit modulul SMURD al Punctului de Lucru Poiana Stampei (autospecială cu accesorii pentru descarcerare și ambulanță SMURD), cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Femeia, în vârstă de 58 de ani, conștientă și cu răni ușoare, a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la CPU Vatra Dornei. Pompierii militari au extras victima decedata din caroseria contorsionata. Politia continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate modul in care s-a produs nefericitul accident. (O.S.)