Un medic tânăr care a lucrat în spitale din Irlanda s-a alăturat echipei de la Compartimentul de Chirurgie Vasculară din Spitalul Județean

Medicul Lucian Iacob s-a întors din Irlanda pentru a-i trata pe suceveni, atras de dotările spitalului. El a lucrat ca medic în străinătate mai bine de șapte ani. „Este mai prielnic din punct de vedere financiar și al dotărilor, suntem și plătiți și am găsit și un spital în care să am cu ce lucra”, a dezvăluit dr. Iacob motivul pentru care a ales spitalul sucevean

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat, prin vocea purtătorului de cuvânt, directorul medical Mircea Macovei, că medici tineri și foarte pricepuți s-au alăturat Compartimentului de Chirurgie Vasculară. Doctorul Lucian Iacob a activat mai bine de șapte ani în străinătate, înainte de a reveni în țară, mai întâi în mediul privat și apoi la spitalul sucevean. „Domnul doctor Iacob Lucian este tânăr, venit și angajat în cadrul Compartimentului de Chirurgie Vasculară, care a încercat să imprime și deja a reușit o direcție nouă, superioară și foarte binevenită, să spunem, pe partea asta de chirurgie”, a declarat doctorul Mircea Macovei, directorul medical al Spitalului Județean Suceava.

Dr. Lucian Iacob a subliniat că a ales să se întoarcă în țară datorită dotărilor spitalului sucevean. „Sperăm să păstrăm nivelul ridicat, un nivel care de altfel nu se întâlnește în alte spitale universitare, și asta datorită bineînțeles dotării spitalului. Sigur că este nevoie și de expertiza noastră, dar noi suntem mulți, spitale dotate sunt mai puține, zic eu”, a menționat doctorul Lucian Iacob.

Acesta este originar din Roman și lucrează de șase săptămâni la Spitalul Județean Suceava, însă a activat timp de șapte ani de zile în spitale de pe teritoriul Irlandei. „Ultimii șapte ani am lucrat în altă țară, dar rezidențiatul l-am început în Iași, la Spitalul “Sfântul Spiridon”, unde am făcut practic trei ani de rezidențiat, după care am continuat alți trei în străinătate, în Irlanda, am dat examenul de specialist și șase luni în fellowship în Marea Britanie. M-am întors în primul rând pentru că mediul este mult mai prielnic pentru un medic, de lucrat în țară, momentan. Cel puțin, sper să rămână așa. Este mai prielnic din punct de vedere financiar și al dotărilor, suntem și plătiți și am găsit și un spital în care să am cu ce lucra. Eu m-am întors anul acesta, la început, prima intenție nu a fost către un spital universitar, deși mi s-a oferit postul, pentru că nu avea dotarea necesară. Ăsta e crudul adevăr. Şi am ales mediul privat. După șase luni, în schimb, neputând face patologia asta mai importantă, arterială și mai grea și mai plăcută pentru mine, când rezultatul este bun la sfârșit, am ales totuși un spital de stat și mi-a atras atenția un coleg asupra spitalului Suceava”, a mărturisit doctorul Lucian Iacob. (Cristina RUŞTI)