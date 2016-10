Un italian a fost ucis în bătaie de iubitul fostei sale amante, la Vama

Antonio Sesa, un italian în vârstă de 65 de ani, a fost omorât în bătaie la Vama de un localnic de 40 de ani. Victima se afla în România deoarece încerca să o convingă pe fosta lui concubină să se întoarcă la el, în Italia. Atunci când italianul a luat-o de păr pe femeie şi a lovit-o, supărat de refuzurile repetate ale acesteia, actualul iubit a reacţionat agresiv, lovindu-l cu picioarele de mai multe ori pe italian, până când acesta a decedat

Un triunghi amoros s-a sfârşit tragic pentru un italian venit din Sicilia în România pentru a-şi recupera iubita suceveancă. Aceasta îl părăsise şi nu a mai dat niciun semn de viaţă după ce s-a întors acasă. Antonio Sesa, un cetăţean italian în vârstă de 65 de ani, originar din Salerno, a părăsit Peninsula şi a venit la Vama pentru a-şi recupera iubirea pierdută.

Antonio Sesa a mers de mai multe ori la poarta Virginiei Ferar, de 34 de ani, din comuna Vama, cu care a avut în trecut o relaţie, în perioada petrecută de suceveancă în Italia. Sesa a trecut zilnic pe la poarta femeii şi i-a cerut să se întoarcă la el, fiind de fiecare dată refuzat. Acesta a sunat-o insistent în toată perioada petrecută în România pe Virginia Ferar, însă nu a reuşit să o facă să-l accepte înapoi. Suceveanca a început de ceva timp o relaţie cu Revelino Pleşa, un bărbat de 40 de ani, din comuna Vama. In seara zilei de 22 octombrie 2016, italianul a vizitat-o din nou pe fosta lui iubită. Antonio Sesa a mers la poarta Virginiei Ferar, iar aceasta i-a explicat din nou că nu vrea să se întoarcă cu el în Italia. Supărat din cale-afară din refuzul primit, Sesa a tras-o de păr pe femeie şi a început să o lovească cu palmele. In apărarea Virginiei Ferar a sărit concubinul ei, Revelino Pleşa, care i-a aplicat mai multe lovituri de picior în cap ita­lianului de 65 de ani. In urma bătăii încasate, Antonio Sesa şi-a pierdut viaţa.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Revelino Pleşa, cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor, şi au cerut Tribunalului Suceava arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorii suceveni nu au acceptat propunerea procurorilor şi l-au plasat pe Pleşa în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Anchetatorii au constatat că în seara zilei de 22 octombrie 2016, în jurul orei 22, inculpatul Revelino Pleşa se afla la locuinţa concubinei sale Virginia Ferar, din comuna Vama. În aceeaşi locaţie a apărut, neanunţat, Antonio Sesa, cetăţean italian în vârstă de 65 ani, originar din provincia Salerno, Italia, fostul concubin al femeii. În această împrejurare, inculpatul Revelino Pleşa a exercitat cu intenţie acte de violenţă asupra italianului, aplicându-i lovituri cu picioarele în zone vitale ale corpului, în special în zona feţei, creându-i leziuni ce au condus la decesul acestuia, respectiv multiple plăgi, escoriaţii la nivelul pleoapei superioare ochi stâng, piramidă nazală paramedian dreapta, buză superioară, supramentonier paramedian dreapta, motilitate anormală şi cracmente osoase la nivel mandibular orizontal stânga.

Inculpatul a fost reţinut timp de 24 de ore, iar Tribunalul Suceava a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de oamenii legii pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirea răspunderii penale.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. (Dănuţ ZUZEAC)