Un violator recidivist, care pretindea ca este medic prin Policlinica Areni, arestat pentru ca a violat o tanara de 24 de ani si a agresat mai multe femei in zona Mărășești – Universității

Pe data de 12 februarie a fost prezentat instanţei de judecată suspectul Novac Mihăiţă, de 44 ani, din comuna Dumbrăveni, acuzat de viol și mai multe infracţiuni de agresiune sexuală. Conform poliţiștilor suceveni, săptămâna trecută, pe 6 februarie 2019, individul respectiv, pretinzând că este medic, a acostat în Policlinica Areni o tânără de 24 de ani, tot din Dumbrăveni. Tânăra, suferind de epilepsie, se prezentase la un consult, iar Novac a convins-o să vină la un așa-zis cabinet privat al său. Tânăra a mers cu „medicul” Novac printre niște blocuri din zona Mărășești, individul ducând-o cu forţa într-un imobil dezafectat și a violat-o. In urma activităţilor informativ operative şi de cercetare penală efectuate de poliţiști, Mihăiţă Novac a fost prins la inceputul acestei saptamani.

Etinzând cercetările, poliţiștii au constatat că Novac se face vinovat și de comiterea la data de 02.10.2018, 14.11.2018 şi 01.12.2018 a cinci infracţiuni de agresiune sexuală comise în dauna unor persoane de sex feminin în zona Mărășești – Universității.

Pe data de 12 februarie 2019 suspectul Novac Mihăiţă, de 44 ani, din com. Dumbrăveni, a fost prezentat instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă, propunere însuşită de instanţă, asupra acestuia luându-se măsura arestului preventiv pe o perioadă de 30 zile. Suspectul a fost introdus in Arestul Poliţiei Suceava.

Novac a executat 12 ani de puscarie pentru violuri

In primavara lui 2004, Mihaita Novac a fost prins de politistii suceveni, dupa indelungi cautari, fiind acuzat de mai multe violuri si tentative de viol.

In iunie 2004, Parchetul de pe linga Tribunalul Suceava l-a trimis in judecata pe Mihaita Novac, pe atunci in varsta de 30 de ani, din comuna Dumbraveni, pentru savirsirea a trei infractiuni de viol, o tentativa de viol, o infractiune de perversiuni sexuale si o tilharie. Pentru faptele sale, Novac a fost arestat preventiv pe data de 14 mai 2004, el fiind trimis in judecata in stare de arest.

Pentru ca imediat dupa ce savirsea cite o fapta Novac disparea de pe raza municipiului Suceava, ascunzindu-se in locuinta lui din Dumbraveni, anchetatorilor le-a fost foarte greu sa-i ia urma. In intervalul in care au fost comise faptele, politistii au anchetat zeci de persoane si l-au identificat pe Mihaita Novac in urma unor masuri speciale.

Regretatul comisar-sef Ioan Halaicu, pe atunci seful Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Suceava, spunea intr-o declaratie de presa ca Novac a actionat chiar din prima zi a anului 2004, pina pe data de 27 martie savirsind si celelalte fapte. “De la inceputul anului, un individ a acostat un numar de patru femei. Pe trei dintre acestea le-a violat, cu una a intretinut si perversiuni sexuale, pe alta a si tilharit-o, furindu-i 150 de euro si 50.000 de lei (vechi) dupa ce a intretinut cu ea raport sexual, iar pe a patra nu a reusit sa o violeze, in acest caz fiind vorba de tentativa de violâ” , declara atunci Ioan Halaicu.

Prima fapta a fost inregistrata pe data de 1 ianuarie 2004, la ora 6.00. Novac a acostat pe strada o tinara care se intorcea de la petrecerea de Revelion. El a dus-o cu forta pe tinara respectiva intr-un loc mai ferit, unde a intretinut cu ea raport sexual normal. Mihaita Novac a actionat din nou pe data de 8 ianuarie, apoi pe 17 ianuarie si ultima data pe data de 27 martie 2004. In aceasta perioada s-a impacat cu sotia lui si a stat la Dumbraveni, disparind din raza de actiune a celor care anchetau cele patru cazuri. Toate victimele lui Mihaita Novac erau tinere minione, care nu au putut sa-i opuna rezistenta. Din cercetari a rezultat ca Novac le urmarea pe strada pina acestea ajungeau in locuri mai izolate, dupa care actiona. Violatorul si-a imobilizat toate victimele amenintindu-le cu cutitul sau cu spray-ul lacrimogen.

“Novac a fost greu de identificat… era singuratic, venea in Suceava rar, statea ascuns in ruinele Manastirii Zamca, nu avea nici un anturaj. El a mai fost inchis pentru un viol si un furt, eliberindu-se din Penitenciar pe data de 4 decembrie 2003. Practic asa l-am gasit… luind lista cu eliberati din Peniteciar si dupa ce i-am verificat pe toti am ajuns la Mihaita Novac” , a declarat dupa prinderea violatorului comisarul -sef Ioan Halaicu. Cercetarile au stabilit ca Novac a comis toate faptele pe fondul consumului de alcool si pe fondul starii conflictuale pe care o avea cu sotia. Victimele lui aveau atunci 14 si 35 de ani. Pentru aceste fapte Novac a executat 12 ani de inchisoare. (O.S.)