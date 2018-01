Un individ care a făcut puşcărie după ce a condus beat a fost reţinut după ce a fost prins din nou la volan băut şi fără permis

Un bărbat de 36 de ani, din Gălăneşti, cu o alcoolemie de 0,99 mg/l şi cu permisul de conducere anulat, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost depistat în trafic la volanul unei maşini. Acesta a executat în trecut un an şi patru luni de închisoare pentru că a condus de mai multe ori sub influenţa băuturilor alcoolice

La data de 25 ianuarie 2018, Poliţia municipiului Rădăuţi în cooperare cu Poliţia oraşului Vicovu de Sus a organizat o acţiune preventiv – reactivă pe raza de competenţă pentru reducerea riscului rutier produs din cauza conducerii de vehicule de către persoane aflate sub influenţa alcoolului, a excesului de viteză şi a altor cauze generatoare de accidente rutiere grave. În cadrul acţiunii au fost constatate şase infracţiuni, fiind date 27 de amenzi în valoare totală de 9.570 de lei. De asemenea, a fost reţinut un certificat de înmatriculare.

La 25 ianuarie 2018, în jurul orei 13.00, în timp ce patrula pe DN 2H, pe raza comunei Gălăneşti, un echipaj din cadrul Secţiei nr.4 de Poliţie Rurală Gălăneşti a făcut semn regulamentar de oprire maşinii conduse de Mihai Cucoş, de 36 de ani, însă acesta nu s-a conformat şi a continuat deplasarea, motiv pentru care poliţiştii au pornit în urmărirea autovehiculului pe o distanţă de aproximativ 1,5 kilometri, reuşindu-se oprirerea vehiculului. Cu ocazia controlului, agenţii au constatat faptul că datele din certificatul de înmatriculare prezentat de bărbat nu corespund cu datele autovehiculului, seria de şasiu înscrisă în certificat fiind diferită faţă de seria şasiului autovehiculului depistat în trafic. De asemenea, poliţiştii au constatat faptul că maşina nu este înmatriculată, numerele aplicate aparţinând unui alt automobil. Totodată, cum mirosea a băuturi alcoolice, Mihai Cucoş a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificărilor făcute în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere anulat din anul 2012 ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. În acest caz s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Mihai Cucoş, care a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava, urmând ca, în cursul zilei de ieri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi pentru stabilirea unor măsuri privative. In trecut, Mihai Cucoş a executat un an şi patru luni de închisoare pentru că a fost prins de două ori băut la volan pe drumuril publice din judeţ. (D.Z.)