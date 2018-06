Un hoț din Suceava dat în urmărire internațională a fost extrădat din Marea Britanie

Un tânăr de 21 de ani din Suceava, care a dat o spargere la o locuință din municipiu a fost extrădat și a ajuns în arest

La data de 13 iunie 2018, pe la ora 20.30, o escortă din cadrul Serviciului Investigații Criminale Suceava l-a preluat de pe Aeroportul internațional „Henri Coandă” – București pe Iulian – Claudiu Ciurariu, de 21 de ani, din municipiul Suceava. Pe numele acestuia, Judecătoria Suceava a emis un mandat de arestare preventivă prin care a fost dispusă arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de „furt calificat” și „tâlhărie”. Polițiștii l-au introdus pe Ciurariu Arestul IPJ Suceava. Acesta a fost extrădat din Marea Britanie, figurând ca urmărit internațional prin dispoziția IGPR din data de 30 aprilie 2017.

Amintim că la data de 27 aprilie 2017, polițiștii au continuat cercetările cu privire la furtul comis în cursul zilei de 4 aprilie a anului trecut, din locu­ința persoanei vătămate Igor C., de 39 de ani, din municipiul Suceava. In urma activităților desfășurate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale al Poliției municipiului Suceava, s-a stabilit că minora Letiția B., de 15 ani, din comuna Serbăuți, a sustras din casa unui reclamant cheia de la ușă, iar ulterior i-a dat-o suspectului Iulian – Claudiu Ciurariu. Acesta s-a folosit de cheie și împreună cu suspectul Cătălin – Tiberiu Mercheș, de 21 de ani, din Serbăuți, a pătruns în locuința lui Igor C., de unde cei doi au furat bijuterii, iar la plecare au fost surprinși de doi vecini, pe care i-au împins pentru a-și asigura scăparea.

În sarcina lui Iulian Claudiu Ciurariu și a lui Cătălin Tiberiu Mercheș s-a reținut săvârșirea infracțiunii de „tâlhărie”, iar față de minora Letiția B. se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de „furt calificat” și complicitate la „furt calificat”. Mer­cheș a fost reținut pentru 24 ore. În acest caz cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „tâlhărie”. (D.Z.)