UPDATE: Individul care i-a taiat gatul fostului viceprimar de la Moara a fost prins. Criminalul si-a recunoscut fapta

UPDATE: In cursul noptii de miercuri spre joi, politistii suceveni l-au gasit pe Cristian Dragoi, individul suspectat chiar de la inceput ca l-ar fi ucis pe fostul viceprimar din Moara.

Dragoi se ascundea in casa fratelui sau, de unde a fost ridicat si dus la audieri. Acesta si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor. El a justificat-o spunand ca ar fi reactionat la jignirile repetate pe care i le-ar fi adus Zamfir Barba in drum spre casa, dupa ce initial se certasera in bar.

Politistii au gasit acasa la faptas si cutitul cu care acesta l-a injunghiat in gat pe fostul viceprimar.

Criminalul a fost retinut si introdus in arest.

Stire initiala: Zamfir Barbă, de 53 de ani, din comuna Moara, viceprimar al localităţii în perioada 2004 – 2008, a fost găsit fără suflare într-un beci dezafectat din apro­pierea casei sale. Bărbatul avea gâtul tăiat, principalul suspect fiind un vecin. Cei doi au băut la un bar şi au plecat împreună spre casă. Presupusul cri­minal nu a fost găsit de poliţişti nici acasă, nici la părinţii săi până aseară

In Săptămâna Mare, o crimă oribilă a avut loc în comuna Moara, unde a fost găsit cadavrul unui bărbat cu gâtul tăiat. Ieri dimineaţă, în jurul orei 07.30, po­liţiştii din Moara au fost anunţaţi prin 112 despre faptul că pe raza localităţii a fost descoperit trupul neînsufleţit al unui localnic. In baza acestui apel, la faţa lo­cului s-au deplasat mai mulţi poliţişti de la Secţia de Poliţie nr.9 Moara care au constatat că victima se numeşte Zamfir Barbă, de 53 de ani, din comuna Moara. Cadavrul se afla într-un beci sub o te­me­lie de beton a unei case aflate în construcţie, pe un teren neîngrădit, la circa 50 de metri de locuinţa victimei, cât şi de centrul comunei Moara. Bărbatul mort a fost găsit în acel loc de soţia sa, Maria Barbă, şi de fiica lui, Emilia. Cadavrul prezenta urme de tăiere în jurul gâtului.

Zamfir Barbă a fost viceprimar în comuna Moara, în perioada 2004 – 2008. Din primele informaţii obţinute de la oamenii legii, se pare că bărbatul a fost marţi seara la un bar de pe raza localităţii de domiciliu, iar în drum spre casă a fost atacat.

Victima a fost înjunghiată chiar în dru­mul mare, în centrul satului, după care criminalul a încercat să ascundă cadavrul în beciul din apropierea casei sale. Ieri dimineaţă, familia, văzând că nu s-a întors acasă, a început să-l caute, găsindu-l fără suflare nu la foarte mare distanţă de locuinţa sa.

La faţa locului a ajuns o armată de poliţişti formată din judiciarişti şi crimina­lişti. Aceştia au adus şi un câine de ur­mă pentru a-i ajuta să dea de urma asa­­sinului.

Principalul suspect ar fi unul dintre vecinii lui Zamfir Barbă, un anume Cristian Drăgoi, de 43 de ani, din Moara, care la rândul său nu a ajuns acasă în noaptea respectivă. Acesta a fost căutat de poliţişti la domiciliul său, cât şi acasă la părinţii săi, fără însă a da de urma lui.

Se pare că cei doi bărbaţi s-au luat la ceartă în timp ce se aflau într-un bar din centrul localităţii. Aceştia ar fi plecat împreună din local, iar în drum spre casă Drăgoi l-ar fi atacat pe Barbă. Suspectul era aseară căutat de oamenii legii atât pe raza comunei, cât şi în localităţile din jur. (Dănuţ ZUZEAC)