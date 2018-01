Un fost puşcăriaş a amenințat cu moartea doi polițişti, după care şi-a folosit nevasta şi copilul ca scut

George – Valentin Negru, de 32 de ani, din Bilca, a fost arestat preventiv pentru ultraj. El este acuzat că a amenințat cu moartea doi polițişti veniți să aplaneze un scandal. Pentru a scăpa de încătuşare, în momentul în care agenții de poliție au scos pistoalele din dotare şi l-au somat verbal pe bărbat că vor folosi armamentul, acesta şi-a chemat soția şi copilul minor lângă el, folosindu-i ca scut. Până la urmă el a fost reținut de polițişti fără ca cineva să fie rănit. Individul a fost eliberat condiționat după ce a fost condamnat la închisoare cu executare în patru rânduri cu fapte de violență. Ultima condamnare a fost de patru ani şi 411 zile pentru comiterea infracțiunilor de ultraj şi contrabandă u acesta a ultragiat trei polițişti de frontieră

Polițiştii Secției de Poliție Rurală nr.4 Gălăneşti au intervenit în cursul zilei de sâmbătă la un eveniment, reuşind să captureze fără incidente un bărbat de 32 de ani, condamnat pentru mai multe fapte cu violență şi care a încercat să-şi ­asi­gure scăparea prin interpunerea ca zid uman a propriei familii.

La data de 27 ianuarie 2018, în jurul orei 15.00, conducerea Poliției municipiul Rădăuți a fost anunțată telefonic de către polițiştii Secției nr.4 de Poliție Rurală Gălăneşti despre faptul că doi agenți de poliție au intervenit pentru aplanarea unui scandal între vecini pe raza comuna Bilca, iar unul dintre scandalagii se manifestă agresiv, fiind necesară intervenția în forță.

Oamenii legii au constatat că la data de mai sus, la ora 14.42, în timp ce se aflau în timpul serviciului pe raza localității Bilca, o patrulă formată din doi polițişti a primit un apel prin 112 făcut de către Olimpia C., din comuna Bilca, care anunțat un scandal între vecini. Agenții deplasați la fața locului, au aflat de la apelantă că are un conflict cu vecinul George – Valentin Negru, generat de faptul că acesta are mai mulți câini liberi care atacă persoanele pe stradă.

În fața locuinței în care locuieşte George – Valentin Negru, de 32 de ani, din Bilca, polițiştii au fost întâmpinați de acesta, care pe un ton agresiv, inițial i-a înjurat, iar apoi i-a amenințat pe cei doi agenți de poliție cu moartea. Poli­țiştii au intervenit, iar agentul Alexandru Marius Anton a fost nevoit să folosească sprayul iritant – lacrimogen, pulverizând un jet spre scandalagiu.

În momentul în care agenții de po­liție au scos pistoalele din dotare şi l-au somat verbal pe bărbat că vor folosi armamentul din dotare, acesta a chemat soția şi copilul minor lângă el folosindu-i ca scut, după care s-a retras în curte, de unde a continuat să adreseze ame­nințări cu moartea.

Având în vedere faptul că George – Valentin Negru a folosit copilul şi soția pentru a se retrage în curte, polițiştii nu au putut folosi armamentul riscând să pună în pericol viața acestora astfel încât la fața locului au fost dirijate forțe suplimentare, reuşindu-se capturarea şi imobilizarea bărbatului fără a fi necesară utilizarea armamentului.

Cu ocazia controlului corporal, în bu­zunarul din dreapta față al panta­lonilor a fost găsit un cuțit cu lama de circa 10 centimetri, cuțitul fiind ridicat pentru cercetări pe bază de dovadă de reținere. George – Valentin Negru a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere şi Arestare Preventivă Suceava. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus măsura arestării preventive sub aspectul comiterii infracțiunii de „ultraj” comise prin amenințare.

George – Valentin Negru a fost ­eli­­berat condiționat de către Judecătoria Botoşani după ce în trecut a fost condamnat la închisoare cu executare în patru rânduri cu fapte de violență. Ultima condamnare a fost de patru ani şi 411 zile pentru comiterea infracțiunilor de ultraj şi contrabandă. Acesta a ultragiat trei polițişti de frontieră. (Dănuț ZUZEAC)