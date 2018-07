Un fălticenean rupt de beat s-a proptit cu BMW-ul într-un stâlp

Un bărbat de 47 de ani, din Fălticeni, cu o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, s-a izbit cu BMW-ul într-un stâlp de pe marginea drumului, O femeie de 28 de ani din Scheia s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului

La data de 30 iunie 2018, la ora 19.46, prin 112 s-a anunțat faptul că pe strada Artur Gorovei din munici­piul Fălticeni s-a produs o tamponare, iar șoferul vinovat se află sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit un autoturism BMW, care a fost condus de Anton Nemeș, de 47 de ani, localnic, acesta intrând cu mașina într-un stâlp metalic. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Tot pe data de 30 iunie 2018, în jurul orei 19.40, polițiștii au oprit pentru control pe DC 35, pe raza localității Bălcăuți, autoturismul Peugeot condus de Ioan Moisa, de 41 de ani, localnic. Întrucât acesta mirosea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.

In aceeași zi, la ora 23.55, polițiștii din Scheia au oprit pentru control pe strada Humorului, din localitate, autoturismul Opel condus de Sanda Galeș, de 28 de ani, din localitate. Cum aceasta mirosea a alcool, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Tânăra s-a ales cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”. (D.Z.)