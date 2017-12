Un bust al liderului bucovinean Iancu Flondor, pe Aleea unioniștilor de la Alba Iulia

Inițiativa pornește dinspre românii de la Cernăuți, pe filiera Consiliului Județean Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ieri într-o conferință de presă că la inițiativa comunității românești din partea de nord a Bucovinei, va insista pentru amplasarea la Alba Iulia a unui bust al românului Iancu Flondor, unul dintre principalii artizani ai unirii Bucovinei cu România. “Este vorba despre Centenarul Unirii, în care românii din Bucovina au avut un rol foarte important. Imreună cu consulul nostru de la Cernăuți, Eleonora Moldovan, am discutat și acțiuni în care să implicăm, în măsura în care se va putea, și minoritatea românească din regiunea Cernăuți. Ne-am gândit la cel puțin două acțiuni. Prima vizează construcția și instalarea unui bust al lui Iancu Flondor la Alba Iulia. Acolo dorim să punctăm rolul Bucovinei în Marea Unire. Nu cred că trebuie să lipsească de pe Aleea unioniștilor personalitatea care a marcat Unirea Bucovinei cu Tara”, a declarat preșe­dintele Consiliului Județean Suceava, Gheor­ghe Flutur. El a arătat că ideea vine de la minoritatea românească din regiunea Cernăuți. “Am îmbrățișat-o, am discutat-o și cu cei din Alba Iulia și dorim ca acest lucru să îl facem în anul 2018, pentru că este o formă firească de respect și, mai mult decât atât, cred că Bucovina trebuie să se facă auzită mai mult în acest an centenar, fiindcă pare a fi uitată din mai multe puncte de vedere. Cu ocazia sărbătorii Centenarului, vrem să fim și mai prezenți”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. (N.R.)