Un bloc cu 30 de locuințe pentru medici va fi construit în curtea Spitalului Vechi

De asemenea, Primăria a depus o solicitare pentru a construi un bloc cu 40 de locuințe de serviciu în cartierul ANL

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că a depus la Agenția Națională pentru Locuințe o solicitare în vederea construirii în zona Metro a unui bloc cu 40 de locuințe de serviciu, care să fie destinate medicilor de la Spitalul Județean, precum și celorlalți funcționari care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de o astfel de locuință.

“Am depus solicitare la ANL și a fost joia trecută aici domnul director general de la Locuințe, domnul Ciprian Stan, la șantierul ANL. A fost foarte mulțumit de ce a văzut acolo. Suntem în grafic. In mare, aceste clădiri vor fi gata în acest an. Nu știu dacă recepția finală se va face în acest an, dar sunt într-un stadiu foarte avansat și am convenit cu dumnealui și am depus documentația luni la București să mai facem un bloc, mai încape acolo un bloc de locuințe de serviciu, încă 40 de locuințe de serviciu lângă cele patru blocuri care se construiesc în acest moment. Am depus documentația la ANL. Pot fi destinate doctorilor de la spital, altor categorii de funcționari care sunt angajați la stat”, a anunțat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că a semnat ieri dimineață certificatul de urbanism necesar construirii în curtea Spitalului Vechi a unui bloc cu 30 de locuințe pentru medici. Proiectul a fost inițiat de Consiliul Județean, iar autoritățile locale se vor asocia cu cele județene, contribuția municipalității fiind faptul că va duce în zonă utilitățile la care va fi racordată viitoarea construcție.

“In această dimineață (n.r. ieri dimineață) am semnat certificatul de urbanism pentru 30 de locuințe în curtea Spitalului Vechi, proiect inițiat de Consiliul Județean. Ne vom asocia cu Consiliul Județean pentru a aduce utilitățile la acest bloc și să facem locuințe pentru medici. Iată că sunt aceste 30 de locuințe pe care le-a solicitat Consiliul Județean în curtea spitalului și în care noi vrem să fim parteneri și încă un bloc de 40 de locuințe de serviciu, în așa fel încât prioritatea este a medicilor și sper să putem face locuințe suficiente pentru această categorie de personal foarte importantă. Așa cum am spus și altă dată, mai ales că suntem în momentul în care se schimbă o gardă și spun eu o gardă de aur la Spitalul Județean, cu oameni tineri și ca să îi putem motiva, pe lângă salarii este nevoie și de o casă, mai ales în preajma spitalului” a mai arătat ieri edilul sucevean. (A.I.)