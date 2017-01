Un bătrân a ars de viu în propria casă, la Voitinel

Un bărbat de 83 de ani, din Voitinel, a ars de viu în propria casă. Nepotul său a intrat în locuința cuprinsă de flăcări, l-a scos pe bătrân, însă acesta a decedat, având arsuri de peste 80% din suprafața corpului

La data de 12 ianuarie 2017, la ora 08.28, agenții din cadrul Secției nr. 4 de Poliție Rurală Gă­lănești au fost anunțați prin 112 că Gheorghe G., de 83 de ani, din comuna Voitinel, a fost găsit ars în propria locuință. În urma veri­ficărilor făcute de polițiști a rezultat faptul că bătrânul locuia singur, iar de el avea grijă nepotul său, Costel O.. In ultima perioadă, din cauza tempe­raturilor foarte scă­zute, Gheorghe G. obișnuia să mențină focul aprins în sobă pe tot timpul zilei și al nopților, pentru a se încălzi. Mai mult decât atât, acesta obișnuia să pună la uscat rufe, întinse pe o sfoară deasupra sobei și a cuptorului.

In seara zilei de 11 ianuarie a.c., Gheorghe G. a fost vizitat înainte de ora 00.00 de nepotul său, care i-a dus de mâncare. A doua zi dimineața, pe la ora 08.00, soția lui Costel O. a mers să dea de mâncare animalelor pe care le ținea în grajdul bătrânului, ocazie cu care a observat că din locuința acestuia ieșea fum gros, anun­țându-și imediat soțul. Acesta a pătruns în interior și l-a tras de pe canapeaua de lângă sobă pe bu­nicul său, scoțându-l afară, du­pă care împreună cu soția au stins incendiul din interiorul casei, fără ca acesta să se propage în exterior. S-a constatat că rufele puse la uscat în fața cuptorului s-au aprins, au căzut pe canapeaua unde dormea Gheorghe G. și de acolo a pornit întregul incendiu. In urma deflagrației a rezultat decesul lui Gheorghe G. și distrugerea unei părți din mobilierul din cameră. Cadavrul bătrânului prezenta arsuri de peste 80% pe suprafața corpului și a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți, pentru efectuarea necropsiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. (Dănuț ZUZEAC)