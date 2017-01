Un bărbat din Horodnicu de Sus a murit de frig

Acesta este al zecelea caz de deces înregistrat din cauza hipotermiei în acest an. La sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, a avut loc un caz revoltător la Salcea, când o femeie în vârstă de 88 de ani a fost lăsată de propria fiică să moară în frig

Un bărbat în vârstă de 68 de ani din localitatea Horodnicu de Sus a fost găsit mai mult mort decât viu în curtea propriei case. Acesta a fost găsit zăcând în zăpadă de un vecin care venise să-l viziteze. Bărbatul a sunat la 112, iar un echipaj medical l-a preluat şi l-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde medicii au constatat că bărbatul în vârstă de 68 de ani era în şoc hipotermic. In ciuda eforturilor depuse de personalul medical, pacientul nu a supravieţuit. Din declaraţiile vecinilor a reieşit că bărbatul era un împătimit consumator de băuturi alcoolice şi este posibil ca în seara de luni să fi căzut şi datorită stării de ebrietate să nu se fi putut ridica, dar pentru a se lămuri toate aceste aspecte se aşteaptă rezultatele necropsiei.

De la începutul acestei ierni, acesta este al zecelea caz de deces din cauza hipotermiei. Cele mai multe cazuri, şi anume şase, s-au înregistrat în cursul lunii decembrie, când a murit o femeie în vârstă de 60 de ani din zona Câmpulung Moldovenesc şi alţi cinci bărbaţi cu vârste cuprinse între 40 şi 71 de ani.

Cel mai grav caz de acest gen, care a zguduit o întreagă comunitate, s-a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, când o femeie de 88 de ani a fost lăsată în frig de propria fiică. Femeia în vârstă de 54 de ani, din satul Văratec, arondat oraşului Salcea, a fost acuzată de comunitatea din zonă, prin vocea secretarului Ionică Petraş, că şi-a lăsat mama, în vârstă de 88 de ani, să moară ca un câine. “Nu ştim foarte mult ­des­pre istoria acestei familii. Ei nu sunt băştinaşi din Văratec, familia Hanu a cumpărat casa în urmă cu aproximativ un an, după care şi-a adus şi mama să locuiască cu ei. Pe bătrână o ţineau în frig, într-o bucătărie de vară. Vreau să înţeleagă toată lumea că nu e vina Primăriei Salcea că această femeie a murit, ea nu locuia cu forme legale în comună şi drept urmare nu putea beneficia de servicii sociale acordate de Primărie. Este doar vina netrebnicii de fii-sa care a adus-o aici, a închis-o şi a lăsat-o să moară ca pe un câine. Mă îngrozesc până unde am decăzut ca oameni. Copiii au ajuns să-şi exploateze părinţii. Nu trebuie să ne temem de o lege pentru a avea grijă de părinţi sau de copii, trebuie doar să înţelegem că avem anumite ­res­ponsabilităţi de lumea asta”, a declarat secretarul Primăriei Salcea, Ionică Petraş. Se pare că bătrâna a fost luată de fiica ei din apartamentul pe care îl deţine în cartierul sucevean Burdujeni, pentru a locui împreună în casa din Văratec. In timp ce fiica încasa atât banii proveniţi din închirierea apartamentului, cât şi pensia mamei sale, bătrâna suferea de frig şi de foame, totul culminând cu decesul ei. (Cristina RUSTI)