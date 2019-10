Un bărbat din Dumbrăveni l-a bătut cu sălbăticie pe un coleg de clasă al fiului său (VIDEO)

Bătaia, parcă ruptă din filmele de acțiune, a avut loc chiar în curtea Liceului Tehnologc Dumbrăveni. Tatăl agresor este cercetat de polițiști. Individul l-ar fi atacat cu un cutit si i-ar fi spart geamul de la masina si fratelui elevului batut. Elevul lovit are nevoie de cel puțin cinci zile de îngrijiri medicale. “Intenționăm să îngrădim, în toate unitățile de învățământ din județ, accesul persoanelor straine în școală și în curtea școlii”, a declarat Gabriela Mihai, inspectorul școlar general al ISJ Suceava

Un bărbat din Dumbrăveni a ales să-și facă singur dreptate, după ce fiul său s-a plâns acasă că a fost șicanat de un coleg de clasă. Bărbatul nu a ținut cont că se află în curtea unei unități de învățământ iar de față sunt mai mulți copii, fete și băieți. S-a năpustit cu sălbăticie asupra elevului indicat de fiul său și a început să-l lovească cu o brutalitate greu de imaginat. Poate că nu s-ar fi aflat nimic dacă colegii prezenți la toată grozăvia, nu ar fi filmat și postat imaginile pe rețelele de socializare. Din filmare se vede foarte clar cum băiatul este luat pe sus de pe bancva pe care stătea, târât de bărbatul care își instiga fiul să-l lovească. Părintele folosește un limbaj de cea mai joasă categorie și își îndrumă atent copilul, unde să lovească și cât de tare să o facă. Totul s-a petrecut joi după-amiază în curtea Liceului Tehnologic din Dumbrăveni.

“Unitatea de învățământ ne-a informat în scris despre cele întâmplate. Directoarea școlii a ținut să precizeze că are un parteneriat cu Poliția Locală care ar fi trebuit să supravegheze zona dar nu știm unde era acel polițist la ora 18.00, când a avut loc incidentul. Luni se va constitui o comisie de disciplină pentru a vedea ce măsuri se impun dar noi intenționăm să îngrădim, în toate unitățile de învățământ din județ, accesul persoanelor straine în școală și în curtea școlii. Am auzit că băiatul bătut și-a sunat fratele să vină să îl ia acasă iar acel bărbat l-a atacat și pe acesta. I-a spart un gheam la mașină și l-a lovit cu un cuțit peste față. Este foarte grav ce se întâmplă”, a declarat profesoara Gabriela Mihai, inspector școlar general în cadrul ISJ Suceava.

Elevul bătut a fost examinat de către medici și necesită cel puțin cinci zile de îngrijiri medicale.

ATENTIE: IMAGINI VIOLENTE SI LIMBAJ VULGAR

Tatal bataus, dus la audieri

Polițiștii i-au găsit pe agresori, iar tatăl bătăuș, în vârstă de 41 de ani, a fost dus la audieri și urma să fie reținut pentru 24 de ore.

„ Joi, in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați direct la Postul de Poliție de la Dumbrăveni de către doi tineri în vârstă de 17 și 21 de ani cu privire la faptul că au fost victimele unei agresiuni comise de un bărbat de 41 de ani, din localitate, tatăl unui minor de 15 ani cu care elevul de 17 ani avusese un conflict. S-a stabilit situația de fapt și anume că la finalizarea orelor de curs bărbatul de 41 de ani împreună cu fiul său de 15 ani l-au așteptat pe tânărul de 17 ani pe care l-au agresat fizic motivând faptul că anterior între cei doi minori de 15 și 17 ani avusese loc un conflict. Ulterior, minorul de 17 ani, l-a sunat pe fratele său în vârstă de 21 de ani, aceștia plecând în căutarea agresorilor, i-au identificat la scurt timp însă între cei doi a intervenit un alt conflict, bărbatul de 41 de ani agresându-l pe tânărul de 21 de ani. A fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe, de asemenea s-a reținut și o infracțiune de distrugere întrucât bărbatul de 41 de ani a lovit vehiculul tânărului de 21 de ani. De asemenea în cursul acestei zile, materialul probator a fost completat și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice față de bărbatul de 41 de ani care se află în prezent la audieri urmând a fi dispuse măsuri procesuale, inclusiv privative de libertate în funcție de materialul probator”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu. (Cristina RUSTI)

Foto: realitatea.net