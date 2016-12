Un bărbat a murit strivit de tractorul pe care îl conducea

Un bărbat de 36 de ani din Buneşti s-a răsturnat cu tractorul, fiind prins sub utilaj. Din nefericire, pompierii şi medicii deplasaţi la faţa locului nu l-au mai putut salva

Un bărbat din Buneşti şi-a pierdut viaţa într-un mod tragic, după ce s-a răsturnat cu tractorul, iar el a rămas blocat sub utilaj. Ieri, în jurul orei 15.10, Ion Irimia, de 36 de ani, din localitatea Petia, comuna Buneşti, în timp ce conducea pe un teren agricol un tractor fără cabină cu o remorcă încărcată cu gunoi, la un moment dat, într-o pantă, a pierdut controlul asupra utilajului, răsturnându-se, bărbatul fiind prins sub tractor. La faţa locului au intervenit paramedicii SMURD cu o ambulanţă, însă deşi pompierii au reuşit să-l scoată de sub utilaj într-un timp relativ scurt, pentru Ion Irimia nu s-a mai putut face nimic. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs neferi­citul eveniment. (D.Z.)