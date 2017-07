Un bărbat a fost strivit de mașina sa de off-road

Ieri după – amiază, în jurul orei 16.30, un grav accident de circulație s-a produs în pădurea din satul Doroteia, orașul Frasin. Florentin Mateș, de 52 de ani, din orașul Gura Humorului, conducea un autoturism Suzuki de off road în pădurea Braniște din zona Doroteia. Acesta a mers cu doi prieteni, tot cu mașini de off road, iar la un moment dat, într-o râpă din pădure, s-a răsturnat cu vehiculul, în zona unui pârâu, s-a dat peste cap de mai multe ori, a fost aruncat printr-un geam, mașina a venit peste el și l-a strivit. Bărbatul nu a avut nicio șansă, el murind pe loc. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. (D.Z.)