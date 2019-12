Un băiat din Plopeni s-a născut pentru a doua oară de Sărbători

După doi ani petrecuți prin spitale, Mihai, în vârstă de 16 ani, a primit un ficat sănătos și o nouă șansă la viață. Băiatul a suferit un transplant la Clinica Fundeni chiar de Sf. Nicolae, primind un dar pe care nu îl va uita toată viața. El va fi externat după Anul Nou. Acasă, la Plopeni, îl așteaptă mama și frățiorul lui, în vârstă de șapte ani u tatăl este cu el, în București, și până de curând și-a petrecut nopțile prin gară, iar zilele la căpătâiul copilului operat. De câteva zile, o fundație umanitară îi oferă un pat să doarmă și o masă caldă, ușurându-i șederea lângă fiul său. Calvarul lui Mihai a început în urmă cu șapte ani, când a ajuns la spital cu laringită, iar medicii l-au diagnosticat cu leucemie și l-au trimis la Iași. Acolo a aflat că suferă de hepatită autoimună neclasificată. Slăbit și obosit mereu, a fost nevoit să renunțe la școală, iar de jucat, ca orice copil, nici vorbă. Numai în ultimii doi ani a ajuns, în comă, de patru ori la Spitalul Județean. Singura lui șansă era transplantul hepatic, iar în ziua de Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor – un telefon salvator i-a schimbat viața

Un băiat în vârstă de 16 ani, din localitatea Plopeni, a primit cel mai frumos dar de Moș Nicolae: o nouă șansă să se bucure de tot ceea ce este în jurul său. Bucuria lui și șansa la viață au renăscut din tragedia unei familii, care și-a pierdut fetița în vârstă de șapte ani. Părinții ei au decis să-i doneze organele și astfel, trei copii au renăscut înainte de Crăciun.

Mihai se afla pe lista de transplant de aproape doi ani. Totul a început în urmă cu șapte ani, când a făcut o laringită, părinții l-au dus la Spitalul Județean Suceava, de unde a fost apoi trimis la Iași. ”Avea hemoglobina mică, suspect de leucemie și l-au trimis la Iași. În urma investigațiilor făcute acolo a fost diagnosticat cu hepatită autoimună neclasificat. El la școală nu mai merge din clasa a șaptea. Nu putea, nu făcea față, obosea și mai mult stătea în pat, nu putea să facă efort”, a povestit Ionuț P., tatăl copilului.

Numai în ultimii doi ani, Mihai a ajuns în comă, de patru ori, la spitalul sucevean. Părinții nu-și pierdeau speranța că se va întâmpla o minune care le va salva băiatul, dar cei din jur deveneau sceptici că acesta va supraviețui crizelor din ce în ce mai dese. ”S-a luat în discuție posibilitatea să se ia de la tată o bucată de ficat, pe care să i-o transplanteze lui Mihai. La primele analize au ieșit compatibili 75%, dar pe măsură ce se reluau testele scădea procentul”, ne-a declarat o mătușă a copilului. Au fost ani lungi și agonizanți pentru copil și pentru familia lui. În urmă cu un an și jumătate, medicii au ajuns la concluzia că singura șansă a lui Mihai de a avea o viață apropiată de cea normală este un transplant de ficat și l-au pus pe lista de așteptare.

În România, însă, transplantul pediatric este o raritate, pentru că nu avem un centru de transplant special pentru copii, iar donatorii copii sunt la fel de rari. ”În ziua de 6 decembrie am primit un telefon să ne prezentăm la spitalul Fundeni pentru transplant. Am venit cu Ambulanța de la Suceava. Era zi. 12.40, la prânz, copilul ăla mic voia să plece la școală și eu cu nevasta prin casă, era și Sântul Nicolae, sărbătoare, și ne-am echipat și am plecat. Am luat bagajul cât aveam cu noi și am plecat la București cu salvarea. De Sf. Nicolae a fost cadoul, nici nu m-am așteptat să se ajungă la așa ceva”, și-a amintit cu emoție tatăl lui Mihai.

Ajuns la Institutul Clinic Fundeni, medicii l-au dus în sala de operație. Ficatul era compatibil și a început lupta pentru viața lui Mihai. A stat câteva ore în sala de operație și aproape o săptămână la Terapie Intensivă. ”Era pregătit totul, 80% pus așa. Încontinuu tot am stat în alertă. N-am avut timp să realizăm, abia sâmbătă după ce a ieșit din operație ne-am dat seama cam ce s-a întâmplat. Mi s-a spus că în jurul orelor 9.30 – 10 îl transferă la salon și când am dat ochii cu el am simțit o bucurie, o bucurie care în cuvinte nu se poate descrie”, a completat emoționat tatăl lui Mihai.

Mihai se va întoarce acasă, la Plopeni, cel mai probabil, după Anul Nou. Îl așteaptă mama și frățiorul lui, în vârstă de șapte ani. “E din ce în ce mai bine. Au trecut zilele critice, dar îl mai țin internat. Tatăl este cu el. Nu l-a lăsat nicio zi singur, chiar dacă multe nopți a dormit prin săli de așteptare, prin gară, că nu a avut bani de hotel. De câteva zile, îl ajută o fundație umanitară. Are unde să doarmă și îi dă și de mâncare”, a explicat mătușa băiatului.

Mihai va începe o nouă viață și cel mai mult își dorește să se întoarcă la școală.

În fiecare an, între 10 și 20 de copii ar avea nevoie de un transplant, dar pentru că în România nu este un centru de transplant pediatric, unii copii sunt transferați în străinătate. Alții pierd orice șansă și se duc mult prea repede. Conducerea Agenției Naționale de Transplant vrea să înființeze un centru de transplant pediatric la unul dintre spitalele de copii din București. ”Există perspectiva deschiderii de noi centre de transplant pediatric de organ solid și ANT salută, încurajează și susține acest lucru și consecutiv acestui fapt realizarea de nuclee de specialiști în domeniul transplantului în mod particular, discutând aici de transplantul pediatric”, a confirmat pentru Digi 24 medicul Radu Zamfir, director ANT.

Deschiderea acestor centre de transplant pediatric înseamnă șansă la viață pentru copii precum Mihai. Un băiat care, acum, învață din nou să viseze la fericire. (Cristina RUŞTI)