Un autocar cu 43 de copii si 8 adulti din Belarus s-a rasturnat la Darmanesti. 14 copii, raniti usor, transportati la spital (FOTO, VIDEO)

UPDATE, 22.16: In urma accidentului de la Darmanesti, medicii deplasati la fata locului au decis ca 14 dintre copiii aflati in autocar sa fie transportati la spital. Conform ISU Suceava niciunul dintre ei nu a suferit rani grave, dar probabil se impune monitorizarea acestora. Pe langa cei 14 copii, s-a decis transportarea la spital si a unui adult aflat in autocar.

UPDATE: Persoanele din autocarul rasturnat la Darmanesti sunt din Belarus, informeaza ISU Suceava.



UPDATE: In autocar se aflau 50 persoane, 43 copii si 7 adulti. Opt copii si un adult primesc ingrijiri medicale, din fericire toti suferind doar rani usoare

La nivelul judetului Suceava a afost activat Planul Rosu de Interventie, după ce un autocar în care erau mai mulți copii a fost implicat, duminică seara, într-un accident rutier în localitatea Dărmănești. Potrivit ISU Suceava, nu sunt persoane încarcerate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis că accidentul rutier s-a produs în localitatea Dărmănești, fiind implicat un autocar cu mai mulți copiii.

„La locul indicat au fost trimise o descarcarare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD și 4 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Din primele informații, nu ar fi persoane încarcerate”, arată IGSU.

Echipe de polițiști sunt la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în judeţul Suceava, traficul este blocat pe DN2E85 Suceava –Siret, pe raza comunei Dărmăneşti, din cauza unui autocar care s-a răsturnat pe suprafaţa carosabilă. (Foto: ISU Suceava. Video: Facebook/ Costel Mihalescu)