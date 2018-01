Un an și două luni de închisoare pentru fostul șef al Serviciului Rutier Suceava

Comisarul Petru Jucan a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu amânare pentru săvârșirea infracțiunilor de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” și „fals intelectual”. Jucan a fost trimis în judecată pentru că ar fi intervenit pentru ca un șofer să-și recupereze permisul de conducere. Fostul șef de la Rutieră a fost însă achitat ieri de instanța de fond pentru alte două acuzații

Fostul șef al Serviciului Poliției Rutiere Suceava, comisarul Petru Jucan, a fost achitat, ieri, de instanța de fond de la Tribunalul Su­ceava, pentru două dintre acuzațiile formulate împo­­triva lui de către pro­­curorii DNA Suceava.

Judecătorii au constatat că acuzațiile procurorilor DNA nu se confirmă cu privire la presupusa săvâr­șire a infracțiunilor de „instigare la abuz în serviciu având ca rezultat obținerea unui folos necuvenit” și „inducere în eroare a organelor judiciare”. Ofițerul a fost condamnat de instanța de fond la șase luni de închisoare pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” și la un an de închisoare pentru „fals intelectual”. Cele două pedepse au fost contopite, ofițerul fiind condamnat la un an și două luni de închisoare, executarea pedepsei fiind amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.

În același dosar, judecătorii l-au achitat pe agentul Ioan Stratu pentru acuzațiile cu privire la presupusa săvârșire a infracțiunii de „abuz în serviciu având ca rezultat obținerea unui folos necuvenit”.

La mijlocul lunii februarie 2017, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Cristian ­Ma­­rius Emandi la o pedeapsă de șase luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Judecătorii au constatat că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul Emandi este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat de Judecătoria Suceava la patru luni închisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe și uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării. Magistrații au contopit pedepsele anterior menționate, urmând ca inculpatul Emandi să execute pedeapsa cea mai grea, de șase luni de închisoare cu suspendare sub supra­veghere pe un termen de supraveghere de trei ani.

La sfârșitul anului 2015, inculpatul Cristian ­Ma­rius Emandi a fost trimis în judecată pentru co­mi­terea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. El este acuzat că la data de 10 iunie 2014, la solicitarea fostului șef al Serviciului Poliției Rutiere Su­ceava, comisarul Petru Jucan, a întocmit înscrisul în cuprinsul căruia a menționat că solicită amânarea suspendării dreptului de a conduce din motive ­me­dicale și a antedatat cererea cu data de 28 noiembrie 2013, încredințând apoi înscrisul suspectului Petru Jucan pentru a-l folosi în încercarea de a acoperi neimplementarea în baza de date a sancțiunii complementare având ca obiect suspendarea dreptului de a conduce autovehicule în cazul lui Cristian Marius Emandi.

In același dosar, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Ioan Stratu, agent de poliție în cadrul IPJ Suceava, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea unui folos necuvenit. Polițistul Stratu este acuzat că, în cursul lunii noiembrie 2013, în calitate de agent de poliție în cadrul Serviciului Rutier al IPJ Suceava, nu și-a îndeplinit atri­buțiile de serviciu privind implemen­tarea în aplicația electronică de evidență a abaterilor rutiere, ne­introducând în sistem men­țiunea suspendării exercitării drep­tului de a conduce a numitului Cristian – Marius Emandi pe o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 1 decembrie 2013.

Prin această faptă au fost vătămate interesele instituției din care fac parte inculpații Petru Jucan și Ioan Stratu, respectiv IPJ Suceava, prin crearea condițiilor ca sancțiunile dispuse să nu fie aplicate în funcție de interese sau relații personale și crearea totodată a unui pericol pentru respectarea legislației rutiere în materia siguranței circulației în munici­piul Suceava, din moment ce șoferii percep faptul că pot încălca regulile rutiere esențiale fără teama că sanc­țiunile contravenționale aplicate vor fi puse efectiv în executare.

„Siguranța circulației rutiere este indisolubil legată de interesele IPJ Suceava, câtă vreme aceasta este una din atribuțiile de serviciu esențiale ale acestui organ de poliție și câtă vreme neaplicarea sancțiunilor contravenționale dispuse în mod legal de agenții constatatori se repercutează negativ și însemnat (important) în bunul mers al acti­­vității organului de poliție care, prin maniera adoptată de inculpați, a înregistrat prejudicii de imagine, fiindu-i afectată credibilitatea in rândul cetățe­nilor; prin această faptă a fost obținut de către inculpatul Emandi Cristian – Marius folosul necuvenit constând în posibilitatea exercitării dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile ­pu­blice”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

Inculpatul Petru Jucan, fost șef al Serviciului Poliției Rutiere Suceava, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu având ca rezultat obținerea unui folos necuvenit. Ofițerul de poliție Ju­can este acuzat că, în cursul lunii noeimbrie 2013, în calitate de șef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, l-a determinat pe subordonatul său, agentul Ioan Stratu, să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, respectiv să nu introducă în aplicația electronică de evidență a abaterilor rutiere mențiunea suspendării exer­citării dreptului de a conduce a numitului Cristian – Marius Emandi. Comisarul Petru Jucan este acuzat și de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și inducerea în eroare a organelor judiciare, constând în aceea că la data de 10 iunie 2014 l-a determinat pe inculpatul Marius Cristian Emandi să întocmească înscrisul în cuprinsul căruia să menționeze că solicită amânarea suspendării dreptului de a conduce din motive medicale și să antedateze cererea cu data de 28 noiembrie 2014, fals interectual, deoarece a trimis un răspuns la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în cuprinsul căreia a menționat în mod nereal că la data de 28 noiembrie 2013, inculpatul Cristian Marius Emandi s-a prezentat în audiență la Serviciul Rutier Suceava solicitând amâ­­narea perioadei de suspendare, motivând ­pro­blemele de sănătate ale mamei sale, împrejurare în care i s-a comunicat că cererea a fost aprobată, urmând ca după o perioadă de 90 de zile să se prezinte la Serviciul Rutier Suceava pentru a preda permisul de conducere. Petru Jucan a menționat că răspunsul la cererea formulată de Cristian Marius Emandi a fost transmis verbal în momentul depunerii acesteia. (Dănuț ZU­ZEAC)