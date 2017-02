Un an de afaceri în Suceava, cu rezultate nesemnificative consemnate de ONRC

Singura consemnare într-un raport al Registrului Comerțului făcută publică plasează județul nostru pe primul loc la scăderea numărului suspendărilor de activitate – cu 36,45% – a agenților economici, față de anul trecut. Alte cifre însă, ce vizează scăderea numărul înmatriculărilor de operatori economici cu 7,94% de la un an la altul, anulează micul succes al Sucevei prezentat de ONRC

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat săptămâna trecută situațiile statistice întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerțului central computerizat la data de 31 decembrie 2016.

Conform acestei situații statistice, în anul trecut numărul suspendărilor de activitate a agenților economici a scăzut cu 10,06% față de 2015, în top 3 aflându-se județele Suceava (- 36,45%), Vrancea (- 35,14%) și Bacău (- 32,24%).

Nu este de altfel singura comunicare transmisă în timp de ONRC și care, cuprinsă într-un mesaj de interes public, ar fi putut să fie relevantă. Doar că aceste informații care, extrase din context, ar fi putut aduce o stare de confort analiștilor fenomenelor economice din județul Suceava și din alte părți ale țării relevă mai degrabă încă un disconfort în analiza rezonabilă a cifrelor trimise din teritoriu și analizate la București.

Concret, ONRC deschide livrarea de informații publice cu trei date încurajatoare vizând scăderea suspendărilor de activitate la agenții economici în trei județe ale țării. Suceava este pe primul loc, cu -36,45%, urmând Vrancea, cu -35,14% și Bacău, – 32,24%. Dacă nu s-ar ști că numărul total de firme suspendate a fost anul trecut de 406 și anul acesta de numai 258, dintr-un total de 25.746 profesioniști activi la sfârșitul anului trecut față de 25.197, s-ar putea constata că suspendările de activitate reprezintă un indicator important pentru activitatea economică dintr-un județ. Prezentăm și alți indicatori, care pot fi însă cel puțin la fel de importanți. Astfel, în cursul anului 2016, față de anul trecut, numărul de înmatriculări persoane fizice și juridice a scăzut în județul Suceava cu 7,94%, de la 2.368 la 2.180 – o scădere cu 188 de noi înmatriculări, cifră comparabilă cu cea recomandată ca indicator pozitiv de ONRC pentru județul Suceava. De menționat că, și la nivel național, numărul de înamtriculări persoane fizice și juridice a înregistrat o scădere de 6,35%, de la 113.167 în 2015 la 105.982 în 2016. Aceleași statistici puse la dispoziție chiar de Oficiul Național al ­Re­gistrului Comerțului oferă și alte date relevante în ceea ce privește numărul agenților economici funcționali în țară și în județul Suceava. Au crescut, de exemplu, în cursul anului 2016, numărul ­radie­rilor de firme din județul nostru de la 1.796 la 2.116, față de anul trecut, aspect care are de asemenea o ­va­loare statistică importantă, creșterea fiind de 17,82%. Numărul intrărilor în insolvență care altcândva ținea capul de afiș în ceea ce privește activitatea ONRC, s-a redus de la un an la altul de la 104 la 100, în 12 luni, procent calculat de descreștere a indicatorului cu 3,85%.

Una peste alta, anul 2016 nu este cu mult diferit de anul 2015, din punctul de vedere al statisticilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului. In județul Suceava putem constata că s-a înregistrat totuși o creștere totală de 2,18% a profesioniștilor activi din punct de vedere juridic (PFA, SRL, SA, etc.), cu 649, de la 25.197 la 25.746 de astfel de entități. Se poate face precizarea că numărul persoanelor ­fi­zice autorizate (PFA) a scăzut într-un an cu 486 (de la 10.851 la 10.365, în vreme ce numărul persoanelor juridice active a crescut în același interval cu 1.009, de la 14.372 la 15.381. De menționat că la nivel național s-a produs de asemenea o creștere a numărul profesioniștilor activi din punct de vedere juridic de 1,83%. Aceste cifre pot releva doar faptul că nu s-au produs în 2016 față de 2015 modificări importante în ceea ce privește numărul de firme active aflate pe piață, singurele concluzii vizând reducerea numărului de societăți intrate în insolvență, a celor care și-au cerut suspendarea activității, creșterea numărului de solicitări de radiere a firmelor din registrele ONRC și o scădere a numărului de noi înmatriculări. Faptul că numărul de profesioniști activi din punct de vedere juridic nu corespunde cu noi înmatriculări are o explicație prin aceea că o bună parte dintre firmele înre­gistrate anterior și-au rezolvat ­pro­blemele pe care le aveau și au ieșit din statutul de suspendare ori insolvență. (Neculai ROSCA)