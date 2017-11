Ultima iarnă în care Primăria mai poate subvenționa căldura furnizată de Thermonet

Iarna aceasta este ultima în care municipalitatea poate subvenționa agentul termic pentru încălzirea populației prin plăți directe către furnizorul de energie termică. Din luna aprilie a anului viitor se vor acorda ajutoare financiare de încălzire doar familiilor care se înscriu în categoria de consumator vulnerabil și numai dacă există contracte individuale încheiate cu furnizorul de energie termică. In municipiul Suceava, niciun consumator nu are încheiat contract direct cu furnizorul de energie termică al orașului, Thermonet, singurele contracte existente fiind încheiate între furnizor și asociațiile de proprietari. Prin urmare, Thermonet e obligat să încheie astfel de contracte individuale cu fiecare proprietar de apartament racordat la rețeaua centralizată, mai ales că subvenția nu va mai ajunge direct în conturile societății, așa cum s-a întâmplat până acum, banii mergând, conform noii legi, mai întâi la beneficiar, urmând ca acesta să își plătească, utilizând această sumă, factura la termoficare. Firma de termoficare mai are de luat o decizie și privind contorizarea individuală, pentru că subvenția se va acorda persoanelor «vulnerabile» în funcție de consum

Conform noilor reglementări apărute odată cu Legea nr. 196/2016, ce vor intra în vigoare începând cu luna aprilie 2018, odată cu încheierea actualului sezon rece, subvențiile pentru încălzire pot fi acordate doar cetățenilor care au încheiat un contract individual cu furnizorul de energie termică. De asemenea, dacă până acum aceste subvenții acordate de primărie erau cu titlu general, toți cetățenii racordați la sistemul centralizat beneficiind de un preț redus pentru o gigacalorie, începând cu anul vii­tor de această subvenție vor beneficia doar “consumatorii vulnerabili re­pre­zentați de familiile sau persoanele singure cu venituri medii nete lunare ajustate de până la 600 de lei inclusiv”, aceștia beneficiind de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat.

La nivelul municipiului Suceava, niciun consumator nu are încheiat contract direct cu furnizorul de energie termică, Thermonet, singurele contracte existente fiind încheiate între furnizor și asociațiile de proprietari.

Indiferent de modalitatea pe care o va găsi societatea Thermonet pentru a încheia astfel de contracte individuale cu fiecare proprietar de apartament în parte, subvenția nu va mai ajunge direct în conturile societății așa cum s-a întâm­plat până acum, banii ajungând mai întâi la beneficiar, urmând ca acesta să își plătească, utilizând această sumă, factura la termoficare. De asemenea, o altă problemă care va trebui reglementată de Thermonet este cea privind contorizarea individuală a energiei termice consumate de fiecare abonat în parte, aceasta întrucât subvenția se va acorda în baza energiei consumate raportată de fiecare consumator în parte.

Această modificare va duce la o nouă scumpire a prețului pentru o gigacalorie plătit de populație, eliminând practic subvenția pe care Primăria o achită anual Thermonet-ului. In anul 2016, municipiul Suceava a achitat către furnizor suma de aproximativ cinci milioane de euro. In acest an suma plătită va fi ceva mai mică, având în vedere scăderea subvenției la încălzire și apă caldă, aprobată de consilierii locali la finalul lunii mai.

Dacă în prezent sucevenii plătesc 240 lei pentru o gigacalorie, Primăria acoperind diferența de preț de 81,38 lei, până la prețul stabilit prin contractul încheiat cu furnizorul de energie termică din municipiul Suceava, începând cu anul viitor, după aplicarea Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, sucevenii ar urma să plătească prețul întreg, de 321,38 lei pentru o gigacalorie.

Această modificare ar putea duce la un val puternic de debranșări, în con­di­țiile în care costurile pentru încălzire ar deveni astfel insuportabile pentru mulți ce­tățeni. Cel mai probabil, vor rămâne la sistemul centra­lizat doar persoanele ca­re nu își permit achi­­zițio­narea unei centrale individuale, iar aceștia vor avea de plătit facturi imense, fapt care cel mai probabil va face ca datoriile populației la termoficare să ajungă la sume mult mai mari ca cele din prezent, când Thermonet solicită subvenții în avans in­vocând tocmai datoriile populației la termoficare.

Dacă în ultimii doi ani Thermonet a solicitat acordarea în avans a subvenției pentru termoficare, în vederea achizițio­nării de masă lemnoasă de către Bioenergy, producătorul de energie termică pe care furnizorul o distribuie în muni­ci­piu, acest lucru nu va mai fi posibil după intrarea în vigoare a Legii 196/2016.

Situația termoficării în Suceava de­vine din ce în ce mai dificilă, având în vedere ultimele modificări apărute atât la nivel local, cât și la nivel național. Thermonet pierde anual abonați, atât datorită prețului mare pentru o giga­ca­lorie, cât și din cauza problemelor legate de rețelele termice care sunt învechite și duc la pierderi mari de energie pe tra­seu, dar și a numeroaselor avarii care au caracterizat sezonul rece trecut și care încep să apară din nou și în acest an.

Dacă procesele cu defuncta Termica, fostul furnizor de energie termică al municipiului, nu par că se vor încheia cu­rând, mai nou nici Thermonet nu pare să fie departe de situația în care a ajuns Termica. După doar doi ani de la începerea activității de furnizare a energiei termice, Thermonet pierde din ce în ce mai mult teren în fața centralelor individuale de apartament, care pe lângă comoditate, au și un consum și costuri mult mai scăzute. Indiferent de numeroasele tentative de a bloca debranșarea de la sistemul de termoficare a celor care doresc să opteze pentru un alt sistem de încălzire a locuinței, cei de la Thermonet nu reușesc să îi rețină pe consumatori la sistemul centralizat. Chiar dacă pune unele clauze pentru debranșare imposibil de realizat, aceștia tot nu reușesc să îi oprească pe suceveni din a-și schimba sistemul de încălzire, unii dintre ei debranșându-se fără a mai solicita aprobare, iar alții apelând la instanță pentru a-și câștiga dreptul de a alege ce sursă de încălzire doresc. (Alexandra IONICA)