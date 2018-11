Uitați la granița estică a UE. Recorduri negative ale Sucevei și ale celorlalte județe din Regiunea Nord-Est

Opt județe din estul României, Moldova, unde trăiește peste o cincime din populația României, au fost abandonate la granița de răsărit a Uniunii Europene și nimeni nu își mai aduce aminte de ele. Nu avem o regiune mai populată decât Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui). Dar nici mai săracă. Cu un PIB/locuitor (în PPS – prețuri comparabile) de doar 36% din media UE, regiunea Nord-Est este a cincea cea mai săracă regiune din UE (înaintea ei mai sunt trei regiuni din Bulgaria și una din Franța – date valabile pentru 2016). Ca urmare, ultimul eurobarometru înregistrează un șoc: printre respondenții din Nord-Est, numai 20% cred că “e bine” în UE, 50% cred că “nu e bine”! (de 17 ori mai mult ca în Nord-Vest), iar 30% consideră că “nu e nici bine, nici rău”. În această regiune, 22,3% din populația țării produce doar 10,1% din PIB. Cu alte cuvinte, cele șase județe din Moldova sunt de două ori mai puțin performante decât media națională! De două ori!

În 2017, cel mai puternic județ moldovean, Iași, produce 3% din PIB-ul național și este al șaselea în topul național, urmat de Bacău cu 2% din PIB-ul național (locul 14 pe țară); Vasluiul este al cincilea cel mai neperformant județ din țară (doar 0,88% din PIB), Botoșaniul al noulea din coadă (0,97% din PIB), iar Vrancea al 11-lea din coadă topului național (1,03% din PIB) . Să nu credem, totuși, că Iașiul are vreo mare performanță fiind pe locul 6 național: este, până la urmă, cel mai populat județ al țării, se arată într-o analiză semnată de Petrișor Peiu și publicată pe ziare.com.

Singurul județ moldav care exportă de peste 1 miliard de euro este Galațiul (1,01 mld. euro), deși Argeș sau Timiș, de exemplu, au exporturi de peste 6 miliarde euro, fiecare. Din acest punct de vedere, Galațiul se află abia pe locul 15 pe țară. Iașiul abia exportă în valoare de 920 milioane euro, iar Suceava cu greu depășește 500 milioane euro. Vasluiul exportă de doar 170 milioane euro (locul patru din coada clasamentului național).

Cel mai sărac județ al României a fost, în 2016, Vaslui (cu infimul 27% din media UE la indicatorul PIB/locuitor), urmat de Botoșani (29% din media UE) . Neamț este al patrulea cel mai sărac județ al țării (32% din media UE), Suceava al cincilea cel mai sărac județ (34% din media UE), iar Vrancea al șaptelea cel mai sărac (36% din media UE) . Cinci dintre cele opt județe din Moldova se află printre cele mai sărace 10 județe ale țării.

Cele mai bogate județe moldovene sunt Iași (45% din media UE) și Galați (42% din media UE), dar ele nu se află între primele 15 județe în topul național.

Galațiul este primul județ din Moldova, după stocul investițiilor străine, dar pe locul 16 pe țară; iar Iașiul vine abia pe locul 20. Vaslui, Botoșani și Vrancea se află pe locurile trei, patru și cinci în clasamentul județelor cu cele mai mici investițîi străine.

Există, oare, vreun record negativ pe care Moldova să nu-l fi bifat?

Este clar că, indiferent de criteriu sau indicator, Moldova a fost uitată pe ultimul loc al clasamentelor. Modelul de “dezvoltare” național, bazat pe producție de bunuri ieftine, cu salariați mulți și prost plătiți, a favorizat doar județele aflate la granița vestică; cu cât te îndepărtezi de granița de vest, ai șanse din ce în ce mai mici să fii compe­titiv, pentru că cheltuielile de transport pentru materia prime sau produsul finit te scot din “piață”. Statul român ar fi trebuit să contrabalanseze acest fenomen cu investiții în infrastructură, care să aducă Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Dar, nu, guvernele noastre au preferat să uite mai mult de o cincime dintre români, i-a silit să rămână doar cu varianta emigrării…

La sfârșitul Bătăliei Angliei (1940), după ce o mâna de piloți britanici au împiedicat debarcarea hitleristilor în insulele britanice, premierul britanic Churchill a spus: “Niciodată atât de mulți nu au datorat atât de mult atâtor de puțini” (“Never was so much owed by so many to so few”) . După ședința parlamentului de la București din 24 octombrie 2018, parafrazându-l pe Churchill, am putea constată, cu amărăciune: Niciodată atât de puțini nu au confiscat atât de mult de la atât de mulți! 24 octombrie 2018 va reprezenta ziua cea mai rușinoasă din istoria parlamentarismului din România. O coaliție ciudată și monstruoasă a reușit să lipsească țară de un viitor mai bun, cedând rezervele naționale de gaze naturale din Marea Neagră în niște condiții jenante. De această zi ne vom aduce aminte cu tristețe, nu peste mulți ani, atunci când vom realiza cu ce ușurință au cedat câteva sute de oameni cea mai mare bogăție a câtorva milioane de oameni.

Campania pentru garantarea unor venituri fabuloase pentru companiile petroliere și pentru micșorarea veniturilor cuvenite României a fost condusă de către Varujan Vosganian. La apogeul carierei sale politice, Vosganian este, fără nicio îndoială, una dintre primele trei inteligente și prezente din Parlament. Vosganian a primit de la Dumnezeu tot ceea ce un om și-ar fi putut dori: șef de promoție la Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București (1982), absolvent, apoi, al Facultății de Matematică a Universității București (1991), doctor al ASE București, scriitor de mare ­ta­lent (autor al unei cărți demne de Premiul Nobel, Cartea Şoaptelor), charismatic și posesor al darului de a emoționa tinere talente precum Mioara Mantale. Ei bine, după 16 ani în fotoliul de senator de Iași și încă 6 ani că deputat din același județ, ne-am fi așteptat că de două ori ministrul Economiei, Varujan Vosganian să fi avut un proiect major care să-i incununeze carieră politică și intelectuală. Acel proiect ar fi putut fi autostrada Iași-București. Dar nu, marele proiect care a încununat carieră politică a acestui politician de frunte a fost suplimentarea câștigurilor firmelor OMV și Lukoil!

Din păcate, Vosganian nu este singurul politician moldovean care și-a trădat propriul electorat: mulți ani, cel mai important broker de putere din România a fost PSD-istul Viorel Hrebenciuc. O minte sciplitoare, Hrebenciuc era cel care lega și dezlega guverne și majorități. Şi, cu toate acestea, a reușit să asiste impasibil la dispariția tragică a industriei propriului sau fief, Bacăul (inclusiv celebrele RAFO și CAROM din Onești), fără a produce niciun proiect notabil în lungă să carieră: s-a implicat în echipa de fotbal STEAUA și în retrocedarea de păduri către neica-nimeni, dar nu a reușit să aducă niciun kilometru de autostrada la Bacău.

Problema decalajului de dezvoltare dintre Moldova și restul țării este mult prea grea și complicată pentru a se putea rezolva printr-o singură autostradă (și aceea prost proiectată)

Marian Oprișan, alt personaj celebru moldovean, este de 20 de ani în grupul primilor 5 “baroni” din țară, dar nu a reușit nici el să aducă vreo investiție sau vreun drum important la Focșani, irosindu-și puterea pentru organizarea festivalului Bachus, an de an.

Moldova a avut și un ministru al Transporturilor, pe Relu Fenechiu, care a preferat să vândă transformatoare second hand decât să aducă o autostrada la Iași; a avut un președinte al Camerei Deputaților și al Curții Constituționale (Valer Dorneanu) care nu s-a învrednicit să-și tulbure siesta bugetară pentru vreun șantier de autostrada.

Dan Nica a condus Galațiul, a fost ministru important, dar nu l-a interesat o singură secundă de ce a scăzut de trei ori producția Sidex și câți bani au sifonat indienii de la Galați.

Doi Gheorghe celebri au fost iubiți, aclamați și votați de județele lor, dar au eșuat lamentabil: unul are, drept cea mai mare realizare, o tele-gondola spre nicăieri, care circulă mai mult goală, iar altul s-a remarcat prin scrierea unor mesaje de întâmpinare a Elenei Udrea, cu trupurile a sute de oi, pe obcinele moștenite de la Ştefan cel Mare…

Groparii industriei moldovene sunt din Roman, primii președinți ai FPS, Emil Dima și Sorin Dimitriu provenind din orașul lui Sorin Ovidiu Vântu.

Şi astăzi, Iașiul, bunăoară are cel mai mare număr de parlamentari din țară (5 senatori și 12 deputați), are un ministru important (al Justiției), Neamțul are ministrul Economiei; opt miniștri sunt din Moldova și cinci au absolvit universități ieșene. Rezultatul: demonstrații de stradă care să ceară autostrada de la Iași la Târgu-Mureș.

Dar bacauanii, gălățenii, vrancenii, sucevenii ce vor face cu autostrada Iași-Târgu-Mureș? Cum îi va ajută pe ei? ­Pro­blema decalajului de dezvoltare dintre Moldova și restul țării este mult prea grea și complicată pentru a se putea rezolva printr-o singură autostradă (și aceea prost proiectată); aici este nevoie de a institui o prioritate națională, de a coagula un set complex de politici de dezvoltare precum cele adresate ­pro­blemei Mezzogiorno din Italia.

Oricum, un început decent ar putea fi o autostrada care să străbată Moldova pe axa Nord-Sud și să coboare de la Suceava-Botoșani spre București; o astfel de autostrada ar fi un gest politic firesc, care ar putea înlocui iluzoria și ­i­nutilă Via Carpatica, proiectată să străbată tot Vestul bogat al țării și să ignore Estul defavorizat. Cine ne obligă să gândim un coridor de la Marea Baltică la Marea Neagră prin Oradea sau Timișoara (oricum dezvoltate) și nu prin Suceava, Iași, Bacău, Focșani?

Până la urmă, dacă în loc de Vosganian, Hrebenciuc sau Dănuț Andrușcă ar fi fost Andreea Marin sau Mihaela Rădulescu (ambele din Neamț), nimicul care nu se face era mai suportabil…