Tur de forță al primarului Sucevei la deschiderea anului școlar la 16 unități de învățământ din oraș

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut luni, 9 septembrie, un tur la 16 unități de învățământ de pe raza orașului, fiind cel mai mare număr de școli, licee și grădinițe vizitate de Ion Lungu în ziua începerii anului școlar, de când este el primar. „An de an Primăria se implică și asigură sume consistente de bani pentru învățământ. El a explicat că prezența sa la deschiderea noului an de învățământ la 16 școli nu reprezintă demagogie ci o formă de respect. „Nu este demagogie. Trebuie să merg la cât mai multe școli pentru că așa este corect. Trebuie să fie un respect al municipalității în primul rând pentru toate cartierele orașului nostru, pentru toate formele de învățământ", a spus primarul.

El i-a asigurat pe profesori și elevi de tot sprijinul Primăriei, al Consiliului Local și al său personal. „Numai în acest an am alocat la bugetul învățământului suma de 10 milioane de euro din care 4 milioane merg către reparații și investiții”, a precizat Ion Lungu.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut luni, 9 septembrie, la deschiderea noului an școlar, un apel către elevi să învețe pentru că „cine va avea carte va avea parte”. „Fac un apel la elevi să depună efort să învețe, să o facă pentru ei pentru că de aici pleacă în viață și sunt convins că cine va avea carte în continuare va avea parte”, a spus Ion Lungu. Mesajul de la deschiderea anului școlar la 16 unități de învățământ (opt școli, cinci licee și trei grădinițe) unde a fost primarul a inclus și îndemnuri de genul „Învățați pentru voi, nu pentru părinți sau profesori”, a spus Ion Lungu

Programul pe care l-a comunicat, oficial, primarul Sucevei începea de la 8:00 la Şcoala nr. 11 din Burdujeni, continuând la ora 8:15 la festivitatea de la școala nr. 6 din Burdujeni sat, după care, la ora 8:30 va fi prezent la Şcoala nr. 10 din Burdujeni și la ora 8:45 la Şcoala nr. 7 Ițcani. Apoi, de la ora 9:00, festivitatea de deschidere a anului școlar la Şcoala nr. 9 din Obcini, la ora 9:30 la școala nr. 3, la ora 10:00 la Şcoala Filadelfia, iar la ora 10:20 la Şcoala nr. 8 din cartierul George Enescu. La ora 10:30 urma festivitatea organizată la Colegiul Național „Ştefan cel Mare” iar de la ora 11:00 la deschiderea anului școlar la Colegiul Național „Petru Rareș”, de la ora 11:20 la Liceul cu program Sportiv, iar de la ora 11:40 la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară după care, de la ora 12:00, la Seminarul Teologic. Acolo a fost prezent la deschiderea anului școlar și președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur. La ora 13:00, primarul Ion Lungu a deschis anul școlar și la Grădinița Țăndărică din cartierul Burdujeni, după care la ora 13:30 la Grădinița Obcini din str. Slătioarei și la ora 13:45 la deschiderea anului școlar la Grădinița Guliver, din cartierul George Enescu.

„Azi am avut onoarea să particip la deschiderea anului școlar în 16 unități de învățământ, de toate formele: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, din toate cartierele Municipiului Suceava. Am transmis mult succes elevilor din partea municipalității, am prezentat lista copiilor care vor fi premiați pentru performanțe școlare și sportive, obținute în anul școlar încheiat în luna iunie, conform hotărârii și regulamentului aprobat de Consiliul Local”, a precizat Ion Lungu, ieri după amiază, într-o postare pe contul său de facebook.

Spre exemplu, la deschiderea anului școlar la Colegiul Național „Ştefan cel Mare” – eveniment organizat în incinta sălii de sport – a spus că este prezent la festivitatea unuia dintre cele mai performante colegii ai căror elevi au obținut numeroase premii naționale și internaționale și a adus faimă municipiului Suceava.

El a apreciat faptul că la acest eveniment au fost prezenți toți factorii implicați în educație. „Mă bucură faptul că la deschiderea noului an școlar sunt toți factorii implicați în educație, profesorii, părinții, biserica, Poliția, autoritatea locală, toți cei care contribuie la desfășurarea normală a activității în școli. Așa cum se știe suntem cu toții parteneri. Şcoala este condusă prin Consiliul de Administrație unde sunt reprezentați profesorii, părinții, elevii dar și reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local. Eu dau o autoritate deplină și nu comentez niciodată. Atunci când se iau decizii în școală noi ne conformăm”, a spus primarul.

De asemenea, la mai toate festivitățile de deschidere a anului școlar la care Ion Lungu a participat, a amintit că municipalitatea a instituit un sistem de premiere pentru elevii care fac perfomanță, elevi care primesc sume de bani pentru rezultate deosebite la învățătură. El a subliniat că învățământul este un domeniu prioritar pentru instituția pe care o conduce arătând că s-au alocat sume consistente în acești ani. (D.P.)