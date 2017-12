Tudor Sălăgean, avocatul interlopului rădăuțean ce l-a lovit cu sabia în cap pe polițistul Sfichi, atacat cu “anonime” de colegi

Pe seama lui sunt puse mai multe încălcări ale legii, de-a lungul timpului n avocatul Sălăgean răspunde la toate întrebările, recunoscând parte din fapte. In opinia sa, reclamațiile ce îl vizează țin de invidie. El se declară specialist în apărarea cazurilor de înaltă criminalitate

Avocatul rădăuțean Tudor Sălăgean (foto), cel care s-a angajat să apere interesele lui Alexandru Huțuleac, individul din Rădăuți care l-a lovit cu sabia în cap pe polițistul Dan Sfichi de era cât pe ce să-l trimită în eternitate, nu are prea mulți prieteni. El recunoaște că fiind specializat în apărarea persoanelor acuzate de infracțiuni penale grave, nici nu a avut timpul și nici prilejul de a-și construi prea mulți amici. Nici între colegii săi avocați și nici între polițiști, procurori sau judecători, avocatulTudor Sălăgean nu își identifică prieteni.

Din acea zonă au fost însă trimise către ziarul “Obiectiv de Suceava” un plic corpolent, conținând o scrisoare relativ lungă în care avocatul Tudor Sălăgean este acuzat de fapte neconforme nici cu legea, nici cu statutul social pe care o persoană cu notorietatea lui s-ar fi cuvenit să și-o asume. In câteva exemple concrete, avocatului Sălăgean i se impută lucruri dintre cele mai diverse și dintre cele mai grave.

Pentru a folosi cât se poate mai bine materialul nesemnat dar plin de informații la adresa lui Tudor Sălăgean și răspunsurile sale punctuale, am considerat că este oportun să facem publice atât reclamațiile, cât și răspunsurile punctuale:

Prima acuzație arată că “de-a lungul timpului și-a lovit în mod repetat mama, membră a Baroului Suceava. Aceasta a formulat împotriva sa o plângere penală pe care ulterior și-a retras-o”. Răspunsul avocatului Tudor Sălăgean: “Nu știam despre plângerea depusă de mama, defunctă acum, despre plângerea depusă de regretata Rodica Sălăgean pentru săvârșirea de lovire sau alte violențe, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți în anul 2005. Oricum, mama a decedat la data de 16 ianuarie 2013. Pentru că nu mai are posibilitatea de a-și spune o poziție, orice aș spune despre aceste chestiuni care sunt și personale, consider că este de prisos. Sunt acele documente ale organelor statului cu propuneri de clasare, așa au considerat de cuviință, nu am cum să mă pronunț dacă au făcut bine sau rău”.

I se reprosează avocatului Sălăgean și faptul că ar fi exercitat acte de violență și amenințări împotriva unor avocați din cadrul Baroului Suceava și chiar împotriva decanului acestui Barou, existând numeroase plângeri disciplinare împotriva sa, care au format obiectul unor acțiuni disciplinare în curs de soluționare. “Această chestiune dacă ar fi fost adevărată, bănuiesc că, colegii avocați nu ar fi ezitat să facă plângeri penale împotriva mea. Pentru că lovirile sau alte amenințări sunt fapte penale. Plângerile disciplinare sunt plângeri separate și în momentul în care faptele care care formează obiectul acestor plângeri disciplinare nu formează obiectul plângerilor penale. Ca exemplu, dacă un avocat racolează clientela într-un mod în care dezavantajează colegii…”

In ceea ce privește faptul că ar fi cercetat de Parchetul Curții de Apel Suceava în mai multe dosare, în care a dobândit calitatea de suspect și de inculpat, avocatul Tudor Sălăgean a declarat că “nu am de unde să știu eu, eventual să vă adresați Parchetelor”. De menționat că în acest subiect este vorba despre o acuzație gravă, de ultraj judiciar, lui Tudor Sălăgean fiindu-i imputat faptul că ar fi lovit cu pumnii și picioarele un coleg avocat, în cadrul unei proceduri judiciare. “Dacă vor face publice aceste informații, reprezentanții Parchetului, e în regulă. Nu am de unde să știu ce dosare sunt în lucru, adresați-vă unității de Parchet”.

Referitor la faptul că a proferat amenințări cu moartea împotriva agentului de poliție Ciotău Gheorghiță Ionuț, avocatul Tudor Sălăgean a dorit să facă o conexiune cu un alt caz ce i se impută – agresarea a mai mulți angajați din cadrul E-On Modova distribuție SA care au deconectat imobilul său de la rețeaua electrică deoarece avocatul nu își plătea facturile și “sustrăgea energie”. “Eu nu am niciun imobil în proprietatea mea, nu aveam nicio relație contractuală cu E.On. Toate relațiile contractuale erau între mama mea decedată și această firmă. La aproximativ două săptămâni de la decesul mamei, în 28.11.2013, cei de la E.On au venit să debranșeze imobilul ce aparținea mamei mele care avea și o încăpere ce făcea parte din biroul meu de avocat, dobândită în baza unui contract de comodat. Au fost mai multe discuții de natură civilă, domnul Ciotău a avut mai multe discuții legate de logodnica mea, mai mult a fost o problemă de aceste chestiuni, eu nici măcar nu eram la fața locului. Dânsul m-a reclamat pentru fapta de ultaj, procurorul de caz a făcut cercetările, a dat o soluție pe care am atacat-o atât domnul Ciotău cât și eu, dosarele s-au întârs de la curte l-a Parchetul local și au rămas definitive, cu posibilitatea ca, dacă apar elemente noi, să fie oricând redeschise”, a explicat avocatul Sălăgean.

Continuând răspunsurile la “chestionarul” făcut public, cel mai probabil, de colegi ai săi, privind faptul că este clientul obișnuit al Poliției județului Suceava dar și al Poliției din alte județe și al Jandarmeriei, fiind sancționat contravențional în mod constant pentru diverse contravenții, avocatul rădăuțean a arătat că “dacă faceți o interpelare la serviciul rutier – cazier auto, trebuie să vă spun că recunosc faptul că am fost sancționat de mai multe ori contravențional în toate cazurile cu depășiri în limite relativ mici, ale vitezei. Le-am atacat, nu am avut câștig de cauză și sancțiunile au rămas definitive. Recunosc faptul că, în meseria de avocat trebuie uneori să fii în mai multe locuri odată, s-au întâmplat aspecte regretabile pe care încerc să le corijez, în sensul de a face cumva să mă împart între două instanțe – Judecătoria Rădăuți și Palatul Justiției din Suceava”.

Cât privește suspectarea că ar fi colaborator și informator al Serviciilor de Informații, fiind denumit “sifon” și protejat de acestea, avocatul Sălăgean a arătat că “mi se pare că cine a redactat acest înscris l-a redactat la modul naiv. Dacă aș avea un neuron în cap și aș fi “sifon”, nu aș recunoaște lucrul acesta. Din câte știu, informatorii, colaboratorii sau “sifoanele” tocmai asta încearcă, să își țină această particularitate ca fiind ascunsă. Trecând peste acest lucru, și dacă aș fi nu aș recunoaște, declar că nu am nicio legătură cu serviciile de informații altele decât cele ce se întâmplă în dosare, respectiv să am acces la documente în anumite spețe.

Tudor Sălăgean respinge și acuzația că ar fi amenințat personalul din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți de unde ar fi sustras acte. El arată că un anume domn Poienar, lucrător în instituția primăriei i-a trimis o serie întreagă de procese verbale. “Sunt documente pentru care s-au dat soluții procedurale pe care le-am atacat sau le voi ataca.

Un ultim reproș a vizat faptul că avocatul rădăuțean adresat cuvinte jignitoare medicului Balan Lăcrămioara, fiind de asemenea amenințată. Avocatul Sălăgean a declarat că “ vă confirm că a avut loc un incident. Eu sunt un avocat specializat în materie penală, în domeniul infracțiunilor de înaltă violență. Am avut un client, Ciocan Cornel, care a fost acuzat și ulterior condamnat pentru ultraj, pentru că a sărit cu un topor la doi polițiști, în curtea lui. El m-a angajat, spunându-mi că a fost agresat de acei polițiști. Am cerut în cadrul dosarului procurorului de caz să se dispună prin expertiză dacă acesta are anumite urme, dacă a fost și el la rândul său lovit. După ce s-a liberat din penitenciar după, a venit la mine și mi-a spus că vrea să obțină un certificat medico-legal. Neștiind să scrie, s-a deplasat împreună cu mine la Serviciul de Medicină Legală, unde doamnei doctor Balan Lăcrămioara și asistentei medicale i s-a solicitat să înregistreze o cerere prin care clientului meu Ciocan Cornel să i se facă o investigație și să i se elibereze un certificat medico-legal. Doamna doctor și doamna asistentă susțineau că nu se poate fiindcă a trecut mai mult de un an de la agresiune. Am arătat înscrisuri prin care am demonstrat că singura posibilitate pentru clientul meu să se prezinte în termen legal de 30 de zile era ca el să fi fost în libertate . S-a refuzat înregistrarea plângerii, iar doamna doctor a solicitat intervenția lucrătorilor de poliție care au venit, m-au legitimat atât pe mine cât și pe client, ei au solicitat de asemenea intervenția unui detașament de intervenție care s-au prezentat la fața locului, dotați și echipați corespunzător. Au făcut și o filmare, după aceea am fost dus la sediul unde am fost întrebat dacă doresc să semnez un proces verbal de contravenție. Am refuzat, am plecat, m-am reîntors la Serviciul de Medicină Legală unde am reluat solicitatea de a înregistra cererea pentru care venisem, lucru care s-a și înfăptuit”.

In final avocatul a spus, referitor la faptul că s-a recurs la alegații și jigniri la adresa lui a arătat că “o parte din chestiunile de acolo (din documentele puse la dispoziția redacției, n.r.) au fost analizate, dacă ar fi adevărate toate chestiunile de acolo aș fi cercetat. Probabil concurența este deranjată de acest aspect. Nu am nevoie de suferințele oamenilor pentru a beneficia de un val de ascensiune profesională. Prefer să nu fiu solicitat în cazuri de înaltă violență. Aceasta este specializarea mea și când am făcut Dreptul, când am terminat Facultatea la București și când am început să profesez am profesat și toate hârtiile ce pornesc din cabinetul meu au un “motto”. Acel “motto” sună așa – este în limba franceză pe hârtiile care pleacă din cabinetul meu, îl spun în limba română : “A apăra inclusiv pe cel de neapărat” a transmis avocatul Tudor Sălăgean, apărătorul individului din Rădăuți care l-a lovit cu sabia în cap pe polițiștul Dan Ciprian Sfichi. Asumându-și funcția de apărător în cazuri de înaltă violență, avocatul Sălăgean crede că sunt persoane care îi poartă sâmbetele, din acea zonă venind reclamațiile la care a dat in extenso răspunsuri în acest articol. (Neculai ROSCA)