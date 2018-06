Tudor Filip Ganea, individul care a fost trimis după gratii pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu o fetiţă de 13 ani, a fost eliberat condiţionat

Tudor Filip Ganea a fost eliberat condiţionat după ce a petrecut după gratii mai bine de un an şi şase luni de închisoare. El fusese condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare pentru act sexual cu un minor în formă continuată. Ganea a ajuns în Penitenciarul Botoşani după ce a întreţinut relaţii sexuale în mai multe rânduri cu o copilă de 13 ani

Zilele trecute, judecătorii botoşăneni au admis propunerea formulată de Penitenciarul Botoşani privind liberarea condiţionată a condamnatului Tudor Filip Ganea, care se afla după gratii unde ispăşea o pedeapsă de trei ani şi şase luni de închisoare.

Amintim că la data de 21 septembrie 2016, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv pe inculpatul Tudor Filip Ganea, de 38 de ani, din municipiul Suceava, la trei ani şi şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată. Magistraţii au dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul Tudor Filip Ganea în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. De asemenea, instanţa suceveană l-a condamnat pe inculpatul Constantin Sergiu Ganea la un an şi două luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de încercare de a determina mărturia mincinoasă şi un an şi două luni de închisoare pentru fals în declaraţii. Cele două pedepse au fost contopite, astfel că colonelul în rezervă s-a ales cun un an şi două luni de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de patru ani şi două luni.

La sfârşitul lunii mai 2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a finalizat rechizitoriul şi a dispus trimiterea în judecată a lui Tudor Filip Ganea, care în toamna anului 2012 a intrat în atenţia organelor de anchetă după ce s-a dovedit că a întreţinut relaţii sexuale cu o fetiţă de 13 ani, dar şi a tatălui său, Constantin Sergiu Ganea, colonel în rezervă de aviaţie, fost ofiţer de contrainfrormaţii la Centrul Militar Judeţean înainte de 1989.

Tudor Filip Ganea a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de act sexual cu un minor, iar Constantin Sergiu Ganea a trebuit să îşi argumenteze nevinovăţia în faţa magistraţilor de la Judecătoria Suceava după ce a fost inculpat pentru două infracţiuni – încercarea de a determina mărturia mincinoasă şi fals în declaraţii. In ceea ce îl priveşte pe Constantin Sergiu Ganea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au consemnat în rechizitoriul trimis instanţei de judecată că în luna octombrie a anului 2012 acesta s-a deplasat la un notar public, împreună cu mama părţii vătămate, unde a solicitat încheierea unui înscris notarial intitulat „declaraţie de împrumut”, conform căreia, Constantin Sergiu Ganea a declarat în fals că a împrumutat suma de 6.000 de euro de la mama părţii vătămate fără a încheia un contract de împrumut, sumă pe care a pretins că a restituit-o la data întocmitii înscrisului notarial. In realitate, această sumă a reprezentat o parte din suma totală de 10.000 de euro, promisă mamei minorei de 13 ani, cu care Tudor Filip Ganea a întreţinut relaţii sexuale, pentru a o determina să îşi schimbe declaraţiile date organelor de urmărire penală.

Constantin Sergiu Ganea a fost prins în flagrant într-un bar sucevean, pe când încerca să plaseze 2.000 de euro mamei fetiţei abuzată sexual

In luna noiembrie a anului 2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat începerea urmăririi penale, la propunerea poliţiştilor din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Suceava împotriva lui Tudor Filip Ganea, suceveanul care avea atunci 34 de ani şi care era acuzat de săvârşirea infracţiunii de act sexual cu o minoră. De asemenea, în extinderea cercetărilor s-a dispus începerea urmăririi penale şi împotriva tatălui său, Constantin Sergiu Ganea, pentru săvârşirea infraţiunii de instigare la mărturie mincinoasă. Poliţiştii care au anchetat cazul încă de la început s-au adresat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava cu o propunere vizând o măsură preventivă privativă de libertate împotriva lui Tudor Filip Ganea, dar Parchetul nu şi-a însuşit această propunere. In consecinţă, atât autorul principal al faptei cât şi tatăl său, au fost cercetaţi în continuare în stare de libertate. In acea lună noiembrie a anului 2012, tatăl lui Tudor Filip Ganea, colonelul în rezervă Sergiu Ganea a fost prins în flagrant într-un bar sucevean, pe când încerca să plaseze 2.000 de euro mamei fetiţei de 13 ani abuzată sexual de fiul său, pentru a o convinge să renunţe la plângerea penală înaintată. Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminiale din cadrul Poliţiei Suceava au descins atunci în localul sucevean unde l-au surprins în flagrant pe Sergiu Constantin Ganea, pe când încerca să ofere suma de 2.000 de euro mamei minorei pe care fiul acestuia, Tudor Filip Ganea, a determinat-o să întreţină relaţii sexuale.

Reamintim că Sergiu Ganea a contactat familia minorei imediat după ce situaţia a ieşit la iveală, cerând să revină asupra acuzaţiilor împotriva fiului său. Familia fetiţei a cerut iniţial 12.000 de euro, pe motiv că Filip Ganea le-ar fi făcut fata de râs. Conform anchetatorilor, Sergiu Ganea ar fi plătit într-o primă tranşă 6.000 de euro. In ziua în care a fost organizat flagrantul, urma să plătească o altă sumă de bani dar anchetatorii, anunţaţi în prealabil, au intervenit. Poliţiştii care au descins în barul unde urma să aibă loc tranzacţia, l-au prins în flagrant pe colonelul în rezervă Sergiu Constantin Ganea, care tocmai îi oferise Mariei Dumitru, mama minorei cu care fiul ofiţerului a întreţinut relaţii sexuale, suma de 2.000 de euro.

O fetiţă îmbătată şi exploatată sexual

In urma operaţiunii desfăşurate de poliţişti, Sergiu Ganea a fost ridicat de organizatorii flagrantului, fiind condus către sediul Poliţiei municipale, însă între timp i s-a făcut rău şi a trebuit să fie transportat la Spitalul Judeţean, unde a rămas internat mai multe zile. Pe de altă parte, Maria Dumitru a recunoscut că a primit bani de la familia Ganea, pentru a se renunţa la acuzaţiile aduse. Conform unei expertize efectuate de Institutul de Medicină Legală Iaşi s-a stabilit că minora cu care feciorul tomnatec Tudor Ganea şi-a perfecţionat virilitatea, prezintă urme specifice întreţinerii de raporturi sexuale, fără să se indentifice leziuni care ar fi putut să fi provenit dintr-un viol. La începutul lunii octombrie a anului 2012, pe trotuarul din faţa sediului Poliţiei municipiului Suceava a avut loc un scandal în care Tudor Filip Ganea, chemat de poliţişti la audieri după ce a fost reclamat că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 13 ani, a intrat în conflict cu membri din familia fetei, care doreau să-i ceară socoteală pentru că şi-a bătut joc de fetiţă. Intre grupul adunat în faţa Poliţiei şi Filip Ganea a început o ceartă, iar la un moment dat, Ioan Dumitru un cetăţean de 24 de ani, fratele minorei, l-a lovit cu şutul în fund şi i-a dat o palmă bărbatului acuzat că i-au făcut de ruşine pe tânăra membră a familiei. S-a speculat atunci că între Tudor Filip Ganea şi fata de 13 ani exista o relaţie mai veche, dar supărarea a fost mare atunci când, cu două seri înainte, minora ar fi ajuns acasă la Ganea, unde acesta ar fi îmbătat-o şi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu aceasta. Reîntoarsă acasă, în stare de ebrietate, fata i-a povestit mamei cele petrecute între ea şi Filip Ganea, familia reclamându-l pe bărbat la Poliţie chiar a doua zi. (Dănuţ ZUZEAC)