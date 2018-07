Tribunalul Suceava nu dorește să facă publică motivarea judecătorilor care au hotărât să-l elibereze pe criminalul fostului viceprimar din Moara

Tribunalul Suceava nu poate oferi o copie a motivării judecătorilor care au vrut să-l elibereze pe Cristinel Nicolae Drăgoi, individul care l-a omorât pe fostul viceprimar din Moara, deoarece s-ar aduce „atingere înfăptuirii justiției”. Săptămâna trecută, judecătorii de la Tribunalul Suceava au dispus eliberarea lui Drăgoi, însă decizia acestora a fost schimbată de magistrații de la Curtea de Apel Suceava, care au hotărât menținerea individului după gratii

Săptămâna trecută, cotidianul „Obiectiv de Suceava” a publicat în exclusivitate un articol prin care arătam că judecătorii de la Tribunalul Suceava au luat hotărârea de a-l elibera sub control judiciar pe criminalul fostului viceprimar din comuna Moara. Pentru a înțelege ce i-a determinat pe magistrați să ia o asemenea decizie am făcut o cerere prin care am solicitat o copie a motivării ce a stat la baza luării acestei decizii stranii. Cei de la Tribunalul Suceava au refuzat să ne ofere motivarea judecătorilor pentru că „publicitatea ar fi de natură să aducă atingere înfăptuirii justiției”. Vă vom prezenta răspunsul primit de la instanța suceveană cu privire la solicitarea pe care cotidianul „Obiectiv de Suceava” a făcut-o.

„Intrucât, în conformitate cu prevederile art.27, ind.5 din «Ghidul privid relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media», aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.482/2012, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Plenului CSM nr.573/2014, comunicarea cu mass-media în timpul procedurii de cameră preliminară se realizează cu ­res­pectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfășoară fără publicitatea caracteristică judecății, iar activitatea judiciară nu poate fi restrânsă în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale sau când o impun interesele minorilor ori protecția vieții private a părților în proces sau a altor persoane. Dreptul la liberul acces la informații de interes public poate fi restrâns și atunci când, în împrejurări speciale, instanța apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere înfăptuirii justiției, nu vă putem comunica încheierea solicitată”, a răspuns Tribunalul Suceava printr-o adresă semnată de președintele instanței de judecată, Gheorghe Codrean.

Judecătorii de la Tribunalul Suceava au decis să-l elibereze pe criminalul Cristinel Nicolae Drăgoi

Amintim că la data de 28 iunie 2018, Curtea de Apel Suceava a admis contestația Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a decis că Nicolae Cristinel Drăgoi trebuie să rămână în continuare după gratii. Cu câteva zile înainte, judecătorii de la Tribunalul Suceava au dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar în ceea ce îl privește pe inculpatul Cristinel Nicolae Drăgoi, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor. Decizia magistraților suceveni nu a fost însă una definitivă.

La începutul lunii aprilie 2018, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Cristinel Nicolae Drăgoi, de 43 de ani, din comuna Moara, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, dispunând la aceeași dată și luarea față de inculpat a măsurii reținerii pentru 24 de ore. In aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a fost anunțat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de inculpatul Cristian Drăgoi. Judecătorii suceveni au dispus arestarea preventivă a individului pentru 30 de zile.

Criminalul a fost căutat pe raza localității de polițiști, fiind găsit în dimineața de 5 aprilie a.c., în jurul orei 03.00, la domiciliul fratelui său. Drăgoi a declarat că l-a omorât pe Zamfir Barbă pentru că l-ar fi făcut „prost”.

Dosarul este instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Investigații Criminale.

Din probele administrate de anchetatori până în acest moment al urmăririi penale a rezultat că în noaptea de 3 spre 4 aprilie 2018, într-un loc public de pe raza sa­tului Moara Nica, comuna Moara, inculpatul Cristian Drăgoi a exercitat acte de violență de intensitate ridicată asupra lui Zamfir Barbă, de 53 de ani, localnic, fost viceprimar în localitate, suprimându-i cu intenție viața, după care a ascuns cadavrul.

Astfel, victima a fost găsită decedată în dimineața de 4 aprilie 2018, într-un subsol al unei construcții abandonate.

Victima Zamfir Barbă prezenta multiple plăgi tăiate în zona gâtului, dar și leziuni frontale. Medicii legiști au constatat că moartea bărbatului a fost violentă și s-a produs din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute consecutivă plăgilor cervico-laringiene cu aspirat sanguin intratraheo-bronșic și leziunilor meningo-cerebrale. Leziunile cervicale s-au putut produce prin loviri multiple cu obiect tăietor, iar cele cranio-cerebrale prin loviri multiple cu obiect contondent. (Dănuț ZUZEAC)