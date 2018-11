Trei tineri au dat jos un șofer de la volan și i-au furat mașina, cu care au făcut un accident

Tinerii din Rădăuți erau băuți și erau pasageri în acel autotu­rism. După ce șoferul a coborât, unul din cei trei tineri a urcat la volan și a făcut accident soldat doar cu pagube materiale

aPolițiștii rutieri din Rădăuți au fost anunțați în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 04.00, despre faptul că la inter­­secția str. D. Dan – C.D. Ghe­rea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar lângă autoturismul implicat în accident sunt trei tineri aflați sub influența băuturilor alcoolice. Corneliu M., de 37 ani, din Fălticeni, a condus, în jurul orei 03.30, autoturismul Seat Alhambra pe raza municipiului Rădă­u­ți, până în stația PECO „Lu­­koil” de pe str. 1 Mai. În autoturism se aflau și Bogdan C., de 26 de ani, Gheorghe – Eduard C. și Ciprian L., de 21 de ani, toți din Rădăuți. În urma unor discuții contradictorii purtate de aceștia, Corneliu M. a coborât de la volan, iar în locul lui s-a urcat Gheorghe – Eduard C., șoferul urcându-se pe locul din stânga spate. Gheorghe – Eduard C. a condus autoturismul pe str. 1 Mai din Rădăuți până la ieșirea din municipiu spre comuna Frătăuții Vechi, loc în care lui Corneliu M. i s-a cerut să coboare din mașină.

Având în vedere că cei trei tineri din autoturism erau sub influ­ența băuturilor alcoolice, Cor­­neliu M., de teamă, a fost de acord să coboare din mașină, după care cei trei și-au continuat deplasarea spre Frătăuții Vechi. Ulterior, la orele 03.46, Corneliu M. a sesizat prin 112 faptul că autoturismul i-a fost furat. Mai târziu, în jurul orelor 04.14, ofițerul de serviciu a fost sesizat despre faptul că la intersecția str. D. Dan – C.D. Gherea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar lângă autoturismul implicat în accident sunt trei tineri aflați sub influența băuturilor alcoolice. În urma deplasării la locul accidentului cei trei tineri au fost legitimați și conduși la sediul poliției, stabilindu-se totodată că în urma accidentului nu au rezultat victime. Corneliu M. a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a procedat de asemenea la testarea cu aparatul alcooltest a lui Gheorghe Eduard C., rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat și a lui Bogdan C., rezultatul fiind 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior li s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „furt în scop de folosință” și „conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge”. (O.S.)