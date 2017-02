Trei specializări dispar din oferta USV începând cu anul universitar 2017-2018

Este vorba despre specializările “Ingineria și protecția mediului în industrie” și “Ingineria și managementul calității” din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și despre specializarea “Muzeologie” din cadrul Facultății de Istorie și Geografie. Conform reprezentanților instituției, aceste specializări nu au mai avut candidați înscriși la admitere, motiv pentru care conducerea USV a solicitat scoaterea lor din oferta educațională a universității

Incepând cu anul universitar viitor, Universitatea “Stefan cel Mare” Su­ceava renunță la următoarele specia­lizări: “Ingineria și protecția mediului în industrie” de la domeniul de licență “Ingineria mediului” și “Ingineria și managementul calității” din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, de la domeniul de licență “Inginerie industrială”, precum și specializarea “Muzeologie”, de la domeniul de licență “Istorie” din cadrul Facultății de Istorie și Geografie.

Conform declarațiilor prorectorului cu imaginea al USV, Stefan Purici, la cele trei specializări nu au mai fost studenți înscriși în sesiunile de admitere din ultimii ani, motiv pentru care s-a decis scoaterea acestora din oferta educațională a instituției.

“Aceste trei programe de studii nu mai școlarizează de ani buni de zile studenți și în prezent facultățile care gestionează programele respective au făcut demersuri pentru a fi scoase definitiv din oferta USV. Programele respective nu mai au studenți de câțiva ani de zile. Solicitarea a venit din partea universității, conform legii. Legea îți permite să ai programe la care nu școlarizezi fiindcă într-un an poți să ai studenți, în alt an, deși scoți acea specializare la admitere, poți să nu ai studenți. Nu este obligatoriu ca dacă într-un an ai avut admitere, dar nu au fost suficienți candidați și programul nu a funcționat să-l închizi. Dar având în vedere că aceste programe nu mai au studenți de câțiva ani, Universitatea a solicitat ca ele să fie excluse din oferta USV”, a declarat ieri, pentru “Obiectiv de Suceava”, prorectorul cu imaginea Universității “Stefan cel Mare” din Suceava, Stefan Purici.

Nu mai puțin de 30 de specializări de la opt universități din toată țara intră în lichidare începând cu anul universitar 2017-2018, potrivit unui proiect al Ministerului Educației, pus în dezbatere publică până în 24 februarie.

Alte universități care au specializări vizate de proiectul Ministerului

In afară de USV, alte șapte universități din țară sunt vizate de pro­iectul Ministerului Educației. Acestea sunt Universitatea din Ora­dea, Universitatea Creștină “Di­mitrie Cantemir” din Bucu­rești, Universitatea “Titu Ma­io­res­cu” din București, Universitatea “Ni­colae Titulescu” din București, Universitatea “Bioterra” din București, Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din București.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, domeniul de licență “Arte vizuale”, vor intra în lichidare specia­-lizarea “Arte plastice (sculptură)” și “Conservare și restaurare”. La aceeași uni­­versitate, dar la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Co­man”, de la domeniul de licență “Teo­­­­logie” va fi eliminată specializarea “Teologie ortodoxă, asistență socială”.

La Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” din București, Facultatea de Stiințe Economice din Brașov, domeniul de licență “Economie și afaceri internaționale”, vor intra în lichidare spe­­cializările “Economie și afaceri internaționale” învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă (IF și IFR), în timp ce de la domeniul de licență “Finanțe” vor dispărea specia­lizările “Finanțe și bănci” – învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă (IF și IFR).

La aceeași universitate, la Facultatea de Istorie, dispare specializarea “Is­torie” (IF și IFR), în timp ce la Facultatea de Stiințe Economice din Cluj-Na­poca, domeniul de licență “Ad­­­mi­­nistrarea afacerilor”, nu va mai fi specializarea “Economia comerțului, turismului și serviciilor” (IF și IFR). Totodată, la Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu, la domeniul de licență “Geografie” nu va mai fi specializarea “Geografia turismului”.

De asemenea, de la Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara, domeniul de licență “Administrarea afacerilor”, va dispărea spe­cializarea “Economia comerțului, turis­­mului și serviciilor” (IF și IFR).

La Universitatea “Titu Maiorescu” din București intră în lichidare specia­lizarea “Stiințe politice” de la Facultatea de Stiințe Sociale, Politice și Uma­­niste, precum și specializarea “Limbi moderne aplicate”.

De la Facultatea de Drept și Stiințe Economice – Târgu Jiu a Universității “Titu Maiorescu” din București, domeniul de licență “Administrarea afaceri­lor”, va dispărea specializarea “Eco­­­­­n­omia comerțului, turismului și serviciilor”, la fel și “Economia mediului”, din domeniul de licență “Economie”.

La Universitatea “Nicolae Titu­lescu” din București, Facultatea de Eco­­nomie și Administrarea Afacerilor, domeniul de licență “Finanțe”, vor fi lichidate specializările “Finanțe și bănci” (IF și ID), în timp ce de la Facultatea de Relații Internaționale și Administrație, cu domeniul de licență “Stiințe administrative” , dispare specializarea “Poliție locală”.

In același timp, la Universitatea “Bioterra” din București, Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria, domeniul de licență “Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală”, va fi lichidată specializarea “Inginerie și management în alimentația publică și agroturism”.

Potrivit proiectului pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Educației, de la Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Stiințe Econo­mice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, domeniul de licență “Biotehnologii”, va fi eliminată specializarea “Biotehnologii pentru industria alimentară”.

La fel, la Fundația “Academia Comercială” din Satu Mare, la domeniul de licență “Contabilitate”nu vor mai exista, din anul universitar 2017-2018, specializarea “Contabilitate și informatică de gestiune”, precum și specializările “Management” și “Finanțe și bănci”.

De asemenea, Universitatea Politehnică din București nu va organiza admitere în anul universitar 2017 – 2018 la specializările sau programele de studii universitare de licență: “Inginerie medicală”, “Inginerie mecanică” (în limba germană), ci doar pentru cele în limbile franceză și engleză. (O.S.)