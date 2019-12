Trei persoane transportate la spital in urma unui accident intre un autoturism si un camion, la Barasti – Boroaia

Sambata, in jurul orei 12.00, pe raza localitatii Barasti, comuna Boroia, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Trei din cele cinci persoane aflate in autoturismul Volkswagen au suferit diferite traumatisme care au impus transportarea lor la spital, fiind insa constiente si cooperante.

la fata locului au intervenitpompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanta.

Politistii urmeaza sa stabileasca cine este responsabil pentru producerea accidentului.