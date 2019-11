Vineri seara, in jurul orei 20.30, in comuna Moara a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.

In cele doua masini se aflau trei persoane, doi adulti si un minor, toae suferind rani in ruma impactului.

La fata locului au intervenit modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, prescum si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean.

Toate cele trei persoane au fost transportate la spital, constiente si cooperante.