Trei persoane ranite in urma unui accident dintre un autoturism si un camion, la Cumparatura

Marti, 4 februarie 2020, in jurul orei 14.15, a avut loc un accident rutier in localitatea Cumparatura, pe E85. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism, cu 4 persoane in total, una dintre ele fiind incarcerata.

La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD TIM, ci sprijinul a doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta.

Dupa ce persoana incarcerata a fost extrasa, aceasta a fost transportata la spital. De asemenea, alte doua persoane aflata in autoturism au necesitat ingrijiri medicale, din fericire toate fiind constiente si cooperante.

Traficul rutier a fost întrerupt timp de aproximativ o ora pe ambele sensuri de circulatie pentru a permite intervenția echipajelor specializate.