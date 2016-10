Trei persoane au fost rănite la Ilișești, după ce un șofer a intrat cu mașina pe contrasens

Un bărbat de 66 de ani a intrat cu mașina pe contrasens, lovind un alt autoturism. Din accident a rezultat rănirea a trei persoane, cei doi șoferi și o pasageră

Ieri dimineață, în jurul orei 10.00, Petru Frunză, de 66 ani, care conducea autoturismul Ford pe DN 17, pe raza comunei Ilișești, pe direcția Păltinoasa – Suceava, a pierdut controlul asupra volanului și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în co­liziune cu autoturismul Opel condus din sens opus de Constantin Pădure, de 51 de ani. Din accident a rezultat avarierea celor două mașini și rănirea a trei persoane. Constantin Pădure a fost diagnosticat cu „TCC cu hematom frontal, contuzie hemitorace stâng”, Petru Frunză a primit diagnosticul de „TCC cu pierderea cunoștinței, traumatism toraco – abdominal, pneumotorax stâng, ruptură vezică urinară, hematom renal drept, fractură bazin, multiple facturi costale”, în timp ce pasagera Alexandra Negură, de 19 ani, aflată în Ford, a fost diagnosticată cu „contuzie membru superior stâng, contuzie stern”.

Constantin Pădure a fost testat cu apara­tul etilotest, rezultatul fiind zero, însă Petru Frunză nu a putut fi testat cu alcooltestul, din cauza leziunilor suferite. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. La sosirea echipajelor la locul intervenției, pompierii au găsit trei victime, conștiente, care, după ce au primit primul ajutor medical, au fost transportate la UPU Suceava de către o ambulanță SMURD TIM și două ambulanțe de la SAJ Suceava. Echipajul de pe Descarcerare a balizat zona, a deconectat bornele de la acumulatori și a verificat scurgerile de combustibili de la autoturismele implicate. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri 10 minute. (D.Z.)