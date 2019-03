Trei indivizi, bănuiți că ar fi furat din vilele unor oameni de afaceri din Suceava și Neamț peste două milioane de euro, săltați ieri de polițiști

Un sucevean, bănuit că ar fi fost cel care a dat “ponturile” hoților care au dat mai multe spargeri în vilele unor oameni de afaceri din oraș, a fost reținut ieri, fiind acuzat de șantaj și instigare la furt. Tot ieri, alți doi suceveni, frații Mercheș, au fost prinși la Vama Petea, județul Satu Mare, pe când încercau să iasă din țară. Ei au fost aduși aseară la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind retinuti pentru 24 de ore. Cei trei sunt bănuiți că ar fi implicați în mai multe din jafurile din vilele unor oameni de afaceri din județele Suceava și Neamț. Prejudiciul estimat este de peste două milioane de euro

Începând din vara anului 2018, în municipiul Suceava a fost înregistrat un șir de spargeri din locuințe, vizate fiind în special vile ale unor oameni de afaceri. Astfel, presa locală a relatat faptul că în iulie 2018, în interval de câteva zile, numai în zona Burdujeni ar fi avut loc trei asemenea jafuri, toate soldate cu pagube de zeci de mii de euro. Jafuri asemănătoare au fost semnalate apoi de-a lungul anului la mai multe vile din alte zone ale Sucevei, polițiștii suceveni părând copleșiți de numărul atacurilor și de modul de operare al hoților. Ca să nu mai spunem că sucevenii se simt neprotejați și mulți cred că orașul în care trăiesc e tot mai nesigur.

În octombrie 2018, OBIECTIV a relatat că unul dintre făptași a fost prins. Procurorii suceveni l-au trimis atunci în judecată pe Mihai Gabriel P., un sucevean în vârstă de 31 de ani, recidivist, pentru infracțiunea de furt calificat. Acesta, împreună cu încă 4 complici, conform declarațiilor sale, a spart la mijlocul lunii iulie 2018 casa situată în zona Burdujeni a unui cu­noscut om de afaceri sucevean. Atunci ei au întrerupt alimentarea cu energie electrică a vilei, au așteptat 30-40 de minute ca sistemele video și de alarmă să devină inactive și apoi, după ce au încercat cu o rangă să forțeze vreo două ferestre, au găsit întredeschis un geamlâc de la o baie și au reușit să ple­ce cu prada (bijuterii, bani și bunuri) în valoare de câteva zeci de mii de euro. Întorși din concediu, proprietarii au anunțat imediat poliția, care a început cercetările. Pe niște ciorapi folosiți de Mihai Gabriel P. drept mască, polițiștii au găsit fire de păr, care, conform analizei ADN, au ­co­res­­puns profilului recidivistului res­pectiv. Săltat de urgență de polițiști, acesta a recunoscut fapta. El a decla­rat anchetatorilor că a fost însoțit în jafurile sale de alți patru complici.

Ieri alți trei indivizi bănuiți a fi implicați în jaful din Burdujeni descris mai sus și în altele comise atât la Su­ceava cât și în județul Neamț au fost săltați de polițiști. Coordonați de pro­curori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, aceștia l-au reținut ieri pe un individ pe nume Crețu, el fiind acuzat de șantaj, dar și de instigare la furt. Acesta este bănuit că ar fi cel care a dat “ponturile” pentru jafurile co­mise.

De asemenea, tot ieri au fost reținuți alți doi su­ceveni suspec­tați că sunt implicați în furturile din ultima vreme. Cei doi, frați, se numesc Mercheș și au fost prinși ieri la Vama Petea, din județul Satu Mare, pe când încercau să iasă din țară. Unul dintre ei s-a aflat sub control judiciar până săptămâna trecută, pe 8 martie, într-un alt caz. În cursul zilei de luni, simțind că acesta este posbil să plece din țară, polițiștii l-au chemat la sediu spunându-i că trebuie să-i dea niște înscrisuri și bunuri confiscate în cazul respectiv. Probabil știindu-se urmăriți, individul împreună cu fratele său a încercat însă să fugă din țară și, fiind dați imediat în consemn, cei doi au fost prinși la graniță. Ei au fost preluați de un echipaj de poliție și au ajuns aseara tarziu la Parchetul sucevean. Dupa audieri, cei doi frati au fost retinuti, urmand ca in aceasta dimineata sa apara in fata instantei, cu propunerea de arestare preventiva. (O.S.)