Trei furturi reclamate în trei ore

Un aparat de sudură a fost furat dintr-o rulotă din Vama, un bărbat a fost lăsat fără televizor, în timp ce casa aflată în construcție a unui humorean a fost spartă de hoți

La data de 12 decembrie 2016, în jurul orei 14.00, polițiștii din Vama au primit o plângere din partea lui Pavel I., de 74 de ani, din localitate, despre faptul că în noaptea de 11 spre 12 decembrie a.c., autori necunoscuți au pătruns într-una din rulotele sale aflate pe marginea DN 17, loc în care-și mai depozita anumite bunuri, de unde au furat un aparat de sudură. In urma verificărilor făcute de polițiști a reieșit faptul că rulota din care a fost reclamat furtul era încuiată cu un lacăt care era distrus. Din rulotă a fost sustras un aparat de sudură. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „furt calificat”.

In aceeași zi, la ora 11.00, polițiștii din Bălcăuți au primit o reclamație din partea lui Mihai H., de 69 de ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul că hoții au furat un televizor din locuința pe care o deține în localitatea Grămești. Cu ocazia cercetărilor făcute la fața locului a reieșit că în perioada 10 – 12 decembrie 2016, persoane necunoscute au intrat în curtea reclamantului și după ce au spart geamul de la o fereastră, au sustras un televizor ce se afla în dormitorul locuinței. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „furt calificat”.

Tot la data de 12 decembrie a.c., la ora 13.30, Poliția orașului Gura Humorului a primit un apel prin 112 prin care se reclama faptul că locuința lui Adrian L., de 26 de ani, din localitate, aflată în construcție, a fost spartă, iar din interior au fost furate mai multe bunuri. In urma verificărilor făcute de polițiști a reieșit faptul că, la data de mai sus, în jurul orei 13.00, tânărul a observat că ușa de la casă a fost forțată, iar din interior au fost furate mai multe scule profesionale, respectiv un flex cu tot cu disc abraziv și o bormașină cu acumulatori marca Bosch, bunuri în valoare totală de aproximativ 400 de lei. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „furt calificat”. (D.Z.)