Trei bărbați reținuți după ce au făcut scandal în niște dormitoare muncitorești și au amenințat și înjurat un echipaj de poliție

Joi după-amiază, la ora 17.53, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre faptul că în incinta barului La Vagon din municipiul Vatra Dornei, strada Podu Verde, are loc o bătaie. În urma cercetărilor s-a stabilit că barul „La Vagon” aparținând SC NedelyCor SRL, administrator C. Corneliu, este amplasat la parterul imobilului din municipiul Vatra Dornei, strada Podu Verde, nr. 43. La etajul 1 al clădirii în cauză se află 8 camere, care au destinația de spații de cazare. La data de 15.07.2019, administratorul societății comerciale a închiriat o parte din camerele respective unei echipe de 6 muncitori, angajați ai SC Arca SRL Botoșani, care efectuează lucrări de montare a rosturilor de dilatație a podului Foresta din localitate. Joi, în jurul orei 17.30, între C. Cornel, de 48 ani, din mun. Vatra Dornei și C. Viorel, de 62 ani, din Botoșani, șeful echipei de muncitori, a avut loc o discuție în contradictoriu, pe motiv că administratorul spațiilor de cazare nu le-ar fi oferit muncitorilor apă caldă menajeră. Discuția dintre cei doi a degenerat, iar la un moment dat, C. Corneliu l-a lovit cu pumnul pe C. Viorel. Ceilalți muncitori au intervenit pentru aplanarea scandalului, fapt care l-a determinat pe C. Corneliu să își cheme în ajutor la fața locului două cunoștințe, în persoana numiților S. Octavian, de 25 ani și B. Cătălin Augustin, de 23 ani, ambii localnici. Aceștia din urmă au urcat la etajul I al imobilului, iar în primă fază, B. Cătălin Augustin l-a lovit pe C. Viorel, care se refugiase pe unul dintre balcoanele clădirii. Ulterior, S.n Octavian și B. Cătălin Augustin au pătruns fără drept în camera în care era cazat numitul F.Vasile, pe care, de asemenea, l-au lovit. La sosirea la fața locului a echipajului de ordine publică care a intervenit pentru aplanarea scandalului, C. Corneliu a început să se manifeste agresiv, în sensul că le-a adresat injurii și cuvinte jignitoare polițiștilor și i-a amenințat cu acte de violență.

Ulterior, datorită raportului de forțe, conducerea subunității a suplimentat efectivele din teren și s-a intervenit și s-a reușit aplanarea scandalului și conducerea agresorilor la sediul Poliției Vatra Dornei, în vederea continuării cercetărilor.

Agenții au depus o plângere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ultraj”, legat de producerea evenimentului fiind informat și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, care a dispus efectuarea de cercetări pentru „ ultraj”.

Au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de „lovirea sau alte violențe”, „violare de domiciliu” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Față de C. Corneliu, B. Cătălin Augustin și S. Octavian, a fost dispusă măsura reținerii pt. 24 de ore, aceștia fiind conduși sub escortă în Arestul al IPJ Suceava.