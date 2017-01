Trei ani și opt luni de închisoare pentru liftiera de la Spitalul Județean Suceava

Maria Străchinescu a fost condamnată de Tribunalul Suceava la trei ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență. Aceasta a primit de la șase persoane, suma totală de 2.000 de euro și 9.250 de lei, promițând că îi va determina pe medici să le întocmească dosare de pensionare pe caz de boală

Maria Străchinescu, liftiera de la Spitalul Județean Suceava, a fost condamnată de magistrații Tribunalului Suceava la trei ani și opt luni de închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de trafic de influență. Tribunalul Suceava a mai dispus confiscarea a 1.500 de euro și a 9.250 de lei de la aceasta și menține măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 500 de euro, ridicată de organele de urmărire penală la data de 11 august 2015, cu ocazie efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpatei. De asemenea, se menține măsura asiguratorie a sechestrului asupra apartamentului liftierei, cu suprafață de 53,58 metri pătrați, situat în Suceava, cu valoarea de impozitare de 146.722 de lei, proprietatea acesteia și a soțului sau până la concurența sumei de 1.000 de euro și 9.250 de lei. Decizia magistraților suceveni nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.

La sfârșitul anului 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Maria Străchinescu, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii a șase infracțiuni de trafic de influență. Anchetatorii au stabilit că Maria Străchinescu este angajată ca muncitor, respectiv liftier, în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, având ca atribuții principale transportarea salariaților din secțiile spitalului, bolnavii internați în vederea desfășurării actului medical, însoțirea permanentă a cabinei liftului, întreținerea cabinei în stare de curățenie.

In perioada 2008 – 2015, inculpata Maria Străchinescu a pretins și primit, în mod direct, de la șase persoane, suma totală de 2.000 de euro și 9.250 de lei, pentru sine sau pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor cadre medicale din Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava sau din policlinicile din municipiu, promițându-le că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau acte contrar acestor îndatoriri. Cadrele medicale asupra cărora inculpata pretindea că are influență sunt funcționari publici.

Astfel, inculpata Maria Străchinescu a pretins și primit bani, în mod repetat în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, de la V.P. și D.P., respectiv a sumelor de 1.000 de euro în martie – aprilie 2015 și 500 de euro în perioada mai – august 2015, lăsând să creadă că are influență asupra unor medici din cadrul spitalului sau policlinicilor din municipiu, promițând că îi va determina pe medici să întocmească un dosar de pensionare pe caz de boală lui D.P.. Suma de 500 de euro a fost primită de inculpată la data de 11 august 2015.

De asemenea, în perioada iulie – august 2015, inculpata Maria Străchinescu i-a pretins martorului H.M. suma de 500 de euro, lăsând să creadă că are influență asupra unor medici din cadrul spitalului, promițând că îi va determina să-i facă denunțătorului internare în spital și investigații medicale, astfel încât acesta să nu fie nevoit să le plătească. Suma de 500 de euro a fost remisă inculpatei de martor în dimineața de 11 august 2015.

Anchetatorii au mai stabilit că în perioada februarie – aprilie 2015, martorul M.A. i-a dat inculpatei Maria Străchinescu suma de 2.200 de lei, după ce liftiera a promis că îi va determina pe medici să întocmească un dosar de pensionare pe caz de boală bărbatului. De semenea, s-a stabilit că în perioada martie – iunie 2015 a pretins și primit, în trei rânduri, suma totală de 650 de lei de la același denunțător, lăsând să se creadă că are influență asupra unor medici din cadrul spitalului pe care îi va determina să-l interneze pe M.A.

Din probele administrate de procurori a rezultat și faptul că inculpata Maria Străchinescu, în perioada decembrie 2008 – martie 2009 a pretins și primit de la martie 2009 a pretins și primit de la M.S. suma de 3.200 de lei , lăsând să se creadă că are influență asupra unor medici din cadrul spitalului, promițând că îi va determina pe aceștia să întocmească un dosar de pensionare pe caz de boală martorei.

In cursul anului 2008, martora A.N.S. i-a dat inculpatei Maria Străchinescu suma de 3.200 de lei, promițând că îi va determina pe medici să întocmească un dosar de pensionare pe caz de boală martorei.

In acest caz, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărirea bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale, s-a instituit măsura obligatorie a sechestrului asupra apartamentului, până la concurența sumei de 1.000 de euro și 9.250 de lei. De asemenea, aceeași măsură s-a dispus asupra sumei de 500 de euro, ridicată de organele de urmărire penală în urma percheziției domiciliare făcute la locuința folosită de inculpată. (Dănuț ZUZEAC)