Transferul Parcului Sipote către municipiul Suceava, din ce în ce mai probabil

Edilul Sucevei a arătat ieri că a primit confirmarea din partea tuturor parlamentarilor suceveni că vor susține proiectul de lege privind transferul celor peste 160 de hectare de pădure din zona Zamca și din zona Cetății către municipiul Suceava

Ion Lungu a arătat ieri că a primit confirmarea din partea tuturor parlamentarilor suceveni că vor vota proiectul de lege privind transferul celor peste 160 de hectare de pădure din zona Zamca și din zona Cetății către municipiul Suceava. Astfel, proiectul primarului Lungu pri­vind amenajarea acestei zone în scop recreativ devine din ce în ce mai reali­zabil. De asemenea, după preluarea acestor suprafețe de pădure se va putea de­fi­nitiva Planul Urbanistic General al municipiului, aceasta în condițiile în care, pentru viitoarea dezvoltare a infrastructurii municipiului, este necesară, conform legislației europene, o suprafață mi­nimă de spațiu verde pe cap de lo­cu­itor, criteriu care nu poate fi întrunit fără suprafețele de pădure din Parcul Sipote.

“Apelul meu făcut la investirea noului prefect a avut ecou. Am confirmarea de la parlamentarii PSD că vor semna proiectul de lege pentru transferarea suprafețelor de pădure la municipiul Suceava și discutăm aici de cele 161,24 ha, din care 55,58 ha în zona Cetate, 105,72 ha în zona Zamca. Am confirmarea de la parlamentarii ALDE, am confirmarea de la cei doi parlamentari ai minorităților, dar și de la cei ai PNL, care încă din campania electorală și-au arătat susținerea și au spus că vor face demersuri în acest sens. Am discutat cu doamna prefect și nu mai este cazul să ne întâlnim cu parlamentarii, așa cum am solicitat. Vom duce proiectul de hotărâre, nota de fundamentare și demarăm realizarea proietului de lege, care va fi semnat de Prefectură și Consiliul Județean, cu anexa hotărârii de Consiliu Local și sper ca în perioada cea mai scurtă de timp să putem transfera aceste su­prafețe de pădure la municipalitate”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Dacă se va emite un act normativ în acest sens, se va ajunge la 36 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de lo­cuitor, suprafață suficientă pentru dezvoltarea în viitor a altor proiecte de infrastructură în municipiul Suceava. (A.I.)