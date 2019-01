TRAGEDIE LA MANASTIREA HUMORULUI: Femeie ucisă de soț din gelozie. După crimă, bărbatul s-a sinucis

Femeia, de 39 de ani, a fost mult timp plecata la munca in strainatate. Vineri, sotul ei a lovit-o in zona capului pana a ucis-o. Barbatul a luat apoi un cutit si s-a injunghiat in piept

O femeie de 39 de ani din comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava, a fost omorâtă, vineri, din primele informații reieșind că autorul crimei este soțul ei. Cei doi s-au certat din cauza geloziei, iar după ce și-a ucis soția, bărbatul s-a sinucis.

O anchetă a fost declanșată vineri, de polițiștii criminaliști sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în comuna Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat de 45 de ani și-ar fi lovit soția în zona capului până a omorât-o și apoi s-a sinucis, relateaza Mediafax.

“Este vorba despre un bărbat care și-a omorât soția și apoi s-a sinucis. Ancheta în acest caz este efectuată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu.

Din primele informații a reieșit că cei doi s-au certat, vineri, din cauza geloziei, în condițiile în care femeia a fost plecată mult timp la muncă peste hotare. Bărbatul de 45 de ani este bănuit că și-a lovit soția, de mai multe ori, în zona capului, până când aceasta a murit. Ulterior, bărbatul s-a înjunghiat cu un cuțit și a murit.