Accid cu 7 raniti la Falticeni. Trafic blocat pe E85. Folositi varianta Cornu Luncii – Spataresti (FOTO)

In urma unui carambol in care au fost implicate patru masini, petrecut la iesirea din Falticeni spre Suceava, marti dimineata in jurul orei 7.20, traficul rutier intre Suceava si Falticeni este blocat. Coloane lungi de masini s-au format la intrarea in Falticeni, atat dinspre Suceava cat si dinspre Spataresti. Soferii pot folosi varianta Suceava – Cornu Luncii – Spataresti pentru a evita blocajul. Conform INFOTRAFIC, circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, pentru efectuarea cercetării locului faptei, iar valorile de trafic sunt în creştere.

Marti dimineata, la iesirea din Falticeni inspre Suceava, a avut loc un accident in care au fost implicate patru masini: doua microbuze de transport persoane, un autocamion si un autoturism. Conform ISU Suceava, pana la ora 8.30 au fost transportate la spital sapte persoane, cu rani usoare.

La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Detasamentul Falticeni, cu o autospeciala pt descarcerare si o ambulanta SMURD, si 5 echipaje ale Seriviului de Ambulanta. (O.S.)