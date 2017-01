Tradiționalele manifestări de Anul Nou pe vechi au fost anulate de primarul din Drăgușeni

Vasile Lică Cepoi, primarul comunei Drăgușeni, a refuzat oferta Consiliului Județean de a organiza în comun sărbătoarea Anului Nou pe Vechi, motivând că nu are bani. La Drăgușeni există o comunitate importantă de ortodocși de rit vechi, iar comuna a organizat an de an manifestări de Anul Nou pentru aceasta, constând în festivaluri de datini și obiceiuri, care încheiau, practic, proiectul anual “Crăciun în Bucovina” . Cât o fi realitate în spusele primarului și cât o fi doar o râcă politică e greu de zis, cert e că pentru prima dată după mulți ani de zile, tradiționalele manifestări de la Drăgușeni nu vor mai avea loc anul acesta

Proiectul “Crăciun în Bucovina” se încheie oarecum trist anul acesta, pentru că azi, așa cum era programat, nu vor fi manifestări de anvergură jude­țeană în comuna Drăgușeni, acolo unde, în mod tradițional, se încheiau sărbătorile de iarnă prin serbarea Anului Nou pe Vechi. Primarul comunei Drăgușeni, Vasile Lică Cepoi, a transmis Consiliului Județean că nu are fonduri suficiente pentru a desfășura manifestări de anvergură, cu invitați din alte județe, ca în anii trecuți, Anul Nou pe Vechi urmând să fie sărbătorit în comunitatea creș­ti­ni­lor ortodocși de rit vechi din Drăgușeni fără mare fast.

Menționăm că în anii trecuți au fost organizate evenimente cu participarea unui public numeros cu prilejul sărbă­torii Anului Nou pe Vechi, la Drăgușeni. In data de 14 ianuarie 2016, 400 de ură­tori de la Drăgușeni, Dolheștii Mici, Fo­răști, Boroaia, Bogdănești, Mălini, Vadu Moldovei, Berchișești din județul nostru, dar și din județele Neamț și Iași au participat la Festivalul de colinde, datini si obiceiuri pe stil vechi, de la Dră­gușeni, localitate în care de mai mulți ani se sărbătorește Anul Nou pe Vechi. Este o sărbătoare a românilor de stil vechi, ucrainenilor și rușilor lipoveni. Con­siliul Județean, Centrul Cultural Bucovina și Primăria comunei Dră­gu­șeni au organizat anul trecut Festivalul de colinde, datini și obiceiuri de stil vechi.

În statistici, în județul Suceava sunt aproximativ 3.000 de credincioși care țin sărbătorile pe stil vechi, cei mai mulți fiind concentrați în zonele Râșca, Bogdănești, Drăgușeni, Boroaia, dar și în zonele Lipoveni, Nisipitu și în municipiul Suceava.

Festivalul a început anul trecut cu parada formațiilor din fața Primăriei comunei până în parcul localității, unde a urmat apoi, pe scena special ridicată, un spectacol al fiecărui grup participant. Spre deosebire de clasicele colinde de Crăciun, intrarea în Noul An a celor care își păstrează credința pe stil vechi se face cu mult zgomot. Printre cele mai răspândite obiceiuri se numără jocul Caprei și al Ursului, un ritual vechi, conform căruia junii se îmbracă în blănuri, mergând să ureze localnicilor un an mai bun.

De menționat că structurile din subor­dinea Consiliului Județean Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina erau pregătite să pună la dispoziție o scenă pentru un spectacol la Drăgușeni, iar mai mulți artiști populari erau pre­gătiți să concerteze, așa cum au făcut-o și în anii trecuți. Primarul PSD al comunei, Vasile – Lică Cepoi, a declinat anul acesta oferta Cosiliului Județean de organizare în comun a sărbătoririi Anului Nou pe Vechi la Dumbrăveni.

