TPL va înființa un nou traseu pentru a deservi și stațiile de la Liceul “Petru Rareș“ și Autogară

Darie Romaniuc, director al TPL Suceava, a dat ieri asigurări că nu vor exista stații care sunt în prezent deservite de maxi-taxi și care să dispară începând cu ziua de 1 iulie. Vor dispărea a­numite trasee, dar stațiile oficiale vor fi în continuare deservite de TPL Suceava. Romaniuc a declarat ieri, pentru “Obiectiv de Suceava”, că societatea locală de transport călători a depus deja prin intermediul reprezentanților legali o solicitare la Consiliul Local al Municipiului Suceava prin care și-a exprimat intenția de a înființa un nou traseu, pe ruta Burdujeni Sat – Policlinică și retur. Astfel, TPL va acoperi și stația de la Autogară, dar și stația din fața Colegiului “Petru Rareș“, pe unde până acum societatea de transport public local nu circula. Totuși, chiar dacă marea majoritate a maxi-taxi-urilor vor dispărea începând cu luna iulie, prin oraș vor tranzita în continuare mijloacele de transport în comun tip maxi-taxi care au rute externe și duc călători în afara municipiului, dar care totuși opresc și în celelalte stații și preiau călători.

“Rutele maxi-taxi reprezintă 80% din suprapunerea traseelor cu autobuzele. Dacă luăm zona Grupul Scolar și până la Orizont și de la Orizont spre cele două direcții, cinematograf și gară, se suprapun. Dacă discutăm de porțiunea de la Grupul Scolar spre Autogară nu se vor suprapune și nu vor exista. Dar mai departe mașina mergea până pe Mărășești, de la Grupul Scolar o luau pe la Autogară și ajungeau până pe Mărășești, de pe Mărășești până în Obcini se suprapuneau iarăși peste traseele autobuzelor. Cele care au rute externe, spre Mitoc, Sf. Ilie, rămân. Dar nu sunt în regulă nici acelea pentru că și acelea preiau călători din municipiul Suceava, dar asta se va rezolva mai încolo. Acestea opresc în fiecare stație și nu e în regulă. De obicei, pe plăcuțele pe care este scris traseul, numele localităților de plecare și destinație este scris cu litere mici, iar stațiile din municipiu cu litere mici. Conform legislației în vigoare, ele ar trebui să aibă stația de plecare, destinația și eventual o stație intermediară undeva, atât. Si cu oprire în Autogară în municipiul Suceava, așa spune legea. Nu ar trebui să tranziteze tot orașul și să preia călători din stație în stație, să îi ducă dintr-o stație în alta. Sunt în afara ­le­gislației”, a declarat ieri directorul S.C. TPL S.A., Darie Romaniuc.

Acesta a mai explicat că a fost deja înaintată o solicitare către Consiliul Local al municipiului Suceava prin care se dorește modificarea contractului încheiat cu administrația locală și înființarea unui nou traseu care să plece din Burdujeni Sat și să ajungă până la Policlinică, cu retur prin aceleași stații. Noul traseu, 15, ar urma să deservească stațiile Burdujeni Sat – Scoala Nr. 6 – Cinema Burdujeni – Orizont – IRIC – Carrefour – Bazar – Grupul Scolar – Piața Mare – Autogară – Colegiul Național “Petru Rareș“ – Policlinică, cu retur pe aceleași stații.

“Deja noi am făcut o soli­citare către Consiliul Local, de modificare a contractului pe care îl avem încheiat cu ei, în ideea de a înființa un traseu nou, pentru că avem disponibile două microbuze și să facem un traseu în care să prindem și Autogara și Burdujeni Sat. In Burdujeni Sat avem deja, dar cu o frecvență redusă și am vrea să mulțumim oamenii din acest cartier, asigurându-le un parcurs mai mic între curse. Traseul celor de la maxi-taxi pleca de la Policlinică, mergea până la Bucovina, la Bucovina urca pe strada de lângă Tribunal, făcea dreapta când ajungea în zona Liceului «Petru Rareș», făcea o stație în fața liceului, unde vom opri și noi pe linia nouă - 15 – și următoarea oprire era la Autogară, unde vom opri și noi. Deci, nu s-a pierdut nicio stație, s-a pierdut numai o stradă, cum este cea pe porțiunea de la Bucovina, prin spatele Tribunalului. Nu se pierde nicio stație dintre cele oficiale. Am transmis deja adresa către Consi­liul Local. Cred și ne dorim să intrăm cât mai repede pe noul traseu, astfel încât să nu sufere călătorii. Nu există stații în care să fi trecut cândva maxi-taxi și să nu intrăm noi cu autobuzele.Nu va exista o stație în care înainte ­e­xista maxi-taxi și acum nu vor mai fi mașini de-ale noastre. In orice stație din municipiul Suceava în care oprea maxi-taxi care erau oficiale, mijloace de transport ale TPL au existat și vor exista în continuare”, a dat asigurări ieri Darie Romaniuc.

Acesta a mai arătat că toate microbuzele din parcul auto al TPL sunt conforme cu legislația. Una dintre principalele probleme ale maxi-taxi-urilor care a fost expusă și în proiectul prin care s-a decis scoaterea din circulație a vehiculelor de transport complementar a fost tocmai faptul că acestea nu prezintă siguranță pentru călători, fiind de fapt autovehicule de marfă modificate ulterior. Maxi-taxi-urile nu prezintă siguranță pentru persoanele care călătoresc în picioare, acest aspect făcând ca transportul public de călători cu aceste autovehicule să implice unele riscuri majore în caz de accident pentru călătorii transportați. De asemenea, aceste tipuri de autovehicule nu permit transportul persoanelor cu dizabilități, așa cum o permit vehiculele din parcul auto al TPL.

“Toate microbuzele noastre sunt conforme cu legislația. Sunt toate achiziționate ca mij­loace de transport în comun. Absolut toate ­mij­loacele de transport pe care le are în momentul de față TPL în funcțiune sunt conforme cu le­gislația în vigoare, sunt destinate transportului urban de călători. Sunt microbuze cu podea coborâtă, cu rampă pentru persoane cu ­di­zabilități, cu bare de susținere în interior. Exact cum prevede legea în momentul de față”, a mai arătat ieri Romaniuc.

Noul traseu ar urma să fie deservit de microbuze, TPL Suceava deținând în parcul auto al societății un număr de 12 microbuze noi, achiziționate anul trecut.

Unul dintre principalele motive care au dus la rezilierea contractelor cu transportatorii privați a fost faptul că municipiul Suceava dorește să obțină fonduri europene pentru a face investițiile necesare modernizării sistemului de transport public local, prin autobuze electrice, iar o primă condiție o reprezintă existența unui contract de servicii publice care să respecte prevederile europene privind serviciile publice de transport ­fe­roviar și rutier de călători. In condițiile în care valoarea acestor investiții este foarte mare comparativ cu posibilitățile bugetului local, accesarea acestor fonduri este vitală pentru funcționarea sistemului de transport public local din munici­piul Suceava, în condițiile în care actualele autobuze de mare capacitate folosite de S.C. TPL S.A. sunt uzate fizic, iar costurile de mentenanță pentru acestea sunt foarte ridicate. Existența unui singur transportator care să presteze serviciul de transport public local de persoane prin curse re­gulate în municipiul Suceava va asigura integrarea tarifară și va simplifica procedurile de acordare a diferențelor de tarif și a compensațiilor legale. (Alexandra IONICA)