Tot mai mulți suceveni ajung la spital muscati de căpușe

Numai în ultimele două săptămâni au ajuns la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean 40 de pacienți, unii copii, înțepați de căpușe. De aseară, Primăria a început o operațiune de dezinsecție împotriva căpușelor în toate parcurile și în unele locuri de joacă din municipiul Suceava

De la zi la zi crește numărul persoanelor care necesită asistență medicală după ce au fost înțepate de căpușe. Cadrele medicale sunt în alertă, ținând cont de faptul că se apropie sezonul turistic, iar în perioada imediat următoare sunt organizate mai multe competiții montane. In ultimele două săptă­mâni, numărul pacienților a ajuns la 40 de persoane, printre care și copii cu vârste foarte fragede. Medicii recomandă în continuare celor înțepați să nu își scoată singuri căpușele din piele și să se prezinte la spital pentru tratamentul profilactic. Toate persoanele muș­cate de căpușe au fost direcționate către secția de Boli Infecțioase a Spitalului Jude­țean, unde au fost vaccinate și vor fi monitorizate în continuare pentru a se vedea dacă au contactat sau nu boala Lyme. Printre simptomele bolii se numără înroșirea locului muș­căturii, dureri musculare, transpirații, nas înfundat. Boala Lyme este o afecțiune infecțioasă gravă, care afectează sistemul nervos și presupune un tratament complex, care poate dura și câțiva ani, dacă nu este depistată la timp. Cunoscută și sub numele de “boala cu o mie de fețe”, boala Lyme este greu de depistat și trebuie tratată din faze incipiente pentru a putea fi ținută cât mai bine sub control. Afectează întreg organismul și mizează pe simptome ale altor boli. Reacția individuală față de agentul patogen este foarte diferită de la om la om, de aici și multitudinea de manifestări. In ultimii ani a crescut numărul persoanelor înțepate de căpușe mai ales în mediul urban și nu se cunosc cauzele exacte ale acestui fenomen, dar specialiștii recomandă o dezinsecție mai serioasă.

Conform datelor furnizate de DSP Sucea­va, în cursul anului trecut au fost confirmate șapte cazuri de boală Lyme. Este vorba de patru persoane din mediul urban și trei din mediul rural. Si anul acesta au fost descoperite două cazuri noi de boală Lyme. Mușcătura de căpușe nu înseamnă automat că o persoană face borelioză, dar infecția este transmisă prin înțepătura de căpușe. Nu toate căpușele sunt infectate și pot transmite boala iar studii făcute în țara noastră arată că doar 10-11% dintre căpușe sunt infectate. Pentru a transmite boala, chiar și căpușele infectate trebuie să stea atașate de tegument un timp suficient pentru a se hrăni. Transmiterea de la om la om, de la mamă la făt, de la animale la om și transmiterea sexuală nu au fost demonstrate.

Noaptea trecută, o firmă specializată a intervenit în parcurile și locurile de joacă din municipiu, cu o substanță menită să alunge căpușele. Operațiunea va continua și în această seară, începând cu ora 22:00. Viceprimarul Marian Andronache a arătat că măsura de a face dezinsecție a fost luată ca urmare a semnalării mai multor cazuri de înțepături de căpușe.

“Sunt câteva cazuri de înțepături de căpuse pe care ni le-au semnalat cei de la Spitalul Județean. Acum vreo două săptă­mâni erau undeva la 32 de cazuri de înțepături de căpușe. Am luat măsura de a contracta o lucrare de dezinsecție. Contractul a fost semnat. Din seara aceasta (n.r. aseară), de la ora zece, începem operațiunea de dezinsecție. Lucrarea se va desfășura pe timpul nopții pentru a nu deranja oamenii din parcuri. Se vor trata 107.000 de metri pătrați, aici incluzând toate parcurile din municipiu și câteva locuri de joacă, unde au fost semnalate astfel de probleme. Este o lucrare care nu dăunează cetățenilor, aceștia putând intra în parcuri imediat după încheierea operațiunii. Substanța acționează imediat și nu are nevoie de timp de expunere mare. In aproximativ 4-5 ore de la împrăștierea substanței respective, căpușele ar trebui să dispară. Am văzut că vremea în noaptea asta (n.r ieri noapte) și mâine noapte (n.r. în această noapte) este în regulă. Ploile pot să apară începând de vineri, așa încât eu zic că lucrarea va fi efectuată cu succes. Chiar dacă o să apară probleme, o vom relua. De regulă, dezinsecția se face o singură dată pe an și nu cred să mai apară astfel de probleme. Dacă căpușele au fost stârpite nu cred că mai apar. Dacă va fi cazul, vom putea relua operațiunea. Se lucrează cu două echipe. Cei de la Domeniul Public vor monitoriza lucrarea, astfel încât să fim convinși că substanța în cantitatea necesară a fost pusă în aparatură. Pentru că în alte orașe au fost discuții că firmele ar fi folosit apă chioară la dezinsecție, specialistul de la Domeniul Public va monitoriza în cele două nopți efectuarea acestor lucrări”, a arătat ieri viceprimarul Marian Andronache.

Acesta a mai explicat că, deși de la semnalarea cazurilor de înțepături de căpușe și până la intervenția efectivă a municipalității trece o perioadă, din cauza procedurilor de achiziție, operațiunea de deratizare se face de patru ani și niciodată nu a mai fost nevoie de o a doua intervenție. Costurile de dezinsecție se ridică la aproximativ 26.000 lei. Dezinsecția va fi efectuată doar în parcuri și locuri de joacă, realizarea acestor lucrări printre blocuri fiind responsabilitatea asociațiilor de proprietari. (Cristina RUSTI; Alexandra IONICA)